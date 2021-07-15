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丁允恭又出事 宿醉酒駕肇事未移送

台灣新聞組╱綜合15日電
丁允恭14日上午在高雄出車禍，疑酒後肇事。(本報資料照片)
丁允恭14日上午在高雄出車禍，疑酒後肇事。(本報資料照片)

總統府前發言人丁允恭昨天上午在高雄涉嫌酒駕肇事，撞傷一名女騎士，警方開出台幣9萬元罰單，並依公共危險罪查辦；丁酒測值0.23毫克，且通過測試觀察紀錄表，警方請示檢察官後未隨案移送，丁離開派出所，引發討論。

丁允恭事後向媒體表示，前晚「喝了酒、睡了一覺，醒來以為酒退了，不知道會超標」；本來要去醫院看受傷女騎士，但對方已經出院，他也與對方家人聯繫、致歉。

據了解，丁允恭目前在某建設公司任職，昨天上午8點30分左右開車上班，擦撞前方40歲劉姓女子機車，劉女人車倒地，丁允恭停車報警，劉女手腳擦傷，經救護車送醫後無大礙。

員警依程序對丁允恭酒測，酒精濃度0.23毫克；丁承認前一晚在家喝了高粱酒，被帶回前鎮警分局復興路派出所，依道路交通管理處罰條例開出酒駕罰單，但公共危險罪部分未隨案移送，遭質疑「包庇特權」。

前鎮警分局副分局長黃元民說，依警政署發布「查獲酒後駕車肇事駕駛人之移送法辦原則」函文規定，駕駛人車禍肇事，酒測值0.18至0.24毫克，依刑法第185條製測試觀察紀錄表，畫同心圓、走直線當客觀判定依據；丁經觀測合格，警方依「檢察官與司法警察機關職務執行聯繫辦法」請示檢察官，將全案函送地檢署。

高雄地檢署說，員警是依警方內部作業準則，沒有違失；類似酒駕案件都有相同處置，收到函送書後會進行偵辦。

警政署表示，根據法務部2012年「酒後駕車及夜間留置犯罪嫌疑人相關事宜會議」決議，司法警察機關查獲酒精濃度每公升0.25毫克以下肇事者，原則上不移送檢察機關；但其他證據如足以證明確實不能安全駕駛，仍應移送。高雄市警方作法應該符合規定。

總統府前發言人丁允恭（左）14日上午涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎...
總統府前發言人丁允恭（左）14日上午涉嫌酒駕肇事，在高雄市路口擦撞機車，劉姓女騎士手腳受傷，送醫治療無大礙。(圖：警方提供)

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