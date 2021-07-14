上市櫃公司被駭勒贖去年逾15家 今年宏碁、廣達傳受害

網路駭客勒索猖獗，有知情人士透露，光去年台灣就有至少15家上市櫃公司受到勒索軟體攻擊；今年包括宏碁、廣達和日月光集團等電子業大廠皆傳受害。（本報資料照片）

網路駭客 勒索猖獗，今年包括宏碁、廣達和日月光集團等台灣 電子業大廠皆傳中鏢，有知情人士透露，光是去年台灣就有至少15家上市櫃公司受到勒索軟體的攻擊，其中也包括如中油等國營公司。

行政院近日發布2020年國家資通安全情勢報告，其中也提醒勒索軟體攻擊成為常態，未來如何縮短災害復原耗費的時間將成為關鍵。

電子代工大廠廣達今年驚傳遭REvil駭客集團入侵，蘋果MAC電腦的最新設計圖遭竊取，「擠牙膏」似的在「暗網」上流傳，並向廣達勒索高達14億台幣（約5000萬美元）的贖金。繼去年傳出仁寶電腦、研華科技等接連受害，宏碁也遭勒索，震撼業界。

根據國際資安 公司「BlackFog」追蹤，去年全球所知的勒索軟體攻擊高達250件，以政府和製造業為最大受害者（各有42件），其中台灣傳有四件，而今年截至6月為止，已有146件，且每月統計都比去年成長。據國外媒體報導，2021年全球受到勒索軟體攻擊的損失，上看200億美元。

根據2020年國家資通安全情勢報告，資安事件分級，依所造成的機密性、完整性及可用性衝擊嚴重度做區分，去年政府機關通報資安事件525案，最輕的一級事件共451案、二級65案、三級九案，並無四級事件，其中非法入侵占68.76%為最大宗，其餘還包含網頁攻擊、設備問題、阻斷服務（DoS/DDoS）等。

據悉，所謂勒索軟體攻擊，即是駭客植入木馬程式等電腦病毒，藉以掌控公司商業機密資料，並反過來向業者勒索贖金，警告若不在指定期限內用贖金贖回，就會公布或銷毀；贖金則多要求以比特幣、ＸＭＲ等虛擬貨幣支付，以免金流被警方追蹤。