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被駭勒贖政府幫不上忙 廠商無助自力救濟

記者陳熙文／台北14日電
有新竹科學園區廠商透露，他們去年即受到駭客攻擊。（圖：新竹科學園區管理局提供）
有新竹科學園區廠商透露，他們去年即受到駭客攻擊。（圖：新竹科學園區管理局提供）

網路駭客勒索猖獗，有受害廠商現身說法，直稱遇駭客勒索，只能認栽，政府根本幫不上忙，「有很深的無力感」。

據悉，所謂勒索軟體攻擊，即是駭客植入木馬程式等電腦病毒，藉以掌控公司商業機密資料，並反過來向業者勒索贖金，警告若不在指定期限內用贖金贖回，就會公布或銷毀；贖金則多要求以比特幣、ＸＭＲ等虛擬貨幣支付，以免金流被警方追蹤。

有新竹科學園區曾受害的廠商透露，他們去年即受到駭客攻擊，不僅島內電腦，甚至位於海外的電腦，在病毒啟動的當日下午3時，只要有開機使用皆全數癱瘓、進入藍白畫面。

廠商表示，當下盡可能了解狀況，發現病毒不只是入侵個人電腦，亦攻破伺服器主機，近30年的資料檔案全被駭客加密、無法開啟；無可奈何之下，不得不與駭客展開談判。

廠商說，對方自稱俄羅斯人，透過已遭駭的電腦進行文字溝通，開出800枚比特幣的贖金價格（據查，當時比特幣交易價格約9000美元，合共約720萬美元）。

考量駭客漫天喊價，廠商決定報警，但找上網路警察後，卻被告知難以幫忙解決，甚至表示「有國營企業遭入侵都還沒解決」，暗示廠商必須自力救濟，最後只好選擇向警方備案，與駭客重新談判。

廠商指出，雙方你來我往快兩個月，駭客甚至「很貼心」地提供不同價碼的解決方案，包括交付一定贖金，可解鎖個人電腦的使用，再加碼則可讓一部分資料獲解。

廠商回憶，當時公司緊急召開內部會議因應，原先也考慮認栽，乾脆不給贖金，放棄所有被駭入的硬體設備和內部資料，但整體盤點後，發現部分資料對營運有不可或缺的重要性，只好向駭客妥協，最終以30枚比特幣成交，贖回遭挾持的全部資料。

事過境遷，廠商說，他們的經驗並非特例，業界中有不少公司也深受其害；該公司事後砸下不少經費強化資安防護，但也坦言，遭駭客勒索當下，就算通報警方也還是孤立無援，甚感無力。

駭客 比特幣 虛擬貨幣

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