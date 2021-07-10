我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增本土確診31例、6死 陳時中：未知感染源漸少

打疫苗補強針？CDC、FDA：完成接種者不需要

暗殺海地總統 11嫌闖台使館 破壞部分設施

記者徐偉真／台北10日電
海地警方逮捕涉嫌刺殺總統摩依士的犯嫌。（歐新社）
海地警方逮捕涉嫌刺殺總統摩依士的犯嫌。（歐新社）

海地總統摩依士7日凌晨遭刺身亡，涉及暗殺行動的11名嫌犯8日凌晨全副武裝闖入台灣駐海地大使館，差點引發國際事件。外交部昨天證實，駐海地大使館8日遭全副武裝人士侵入，海地警方隨後帶回11名嫌犯，外交部對歹徒潛入大使館及破壞部分設施等暴行表達嚴正譴責，駐海地大使館並稱武裝分子為「mercenaires」（傭兵）。

綜合外交部及當地知情人士說法，大使館與海地總統官邸同位於貝松市，相距僅約兩公里，海地總統府在2010年大地震中震垮，之後總統便不住在總統府，自己指定住所作為官邸，大使館所在地就在摩依士官邸的山腳下，往上不遠處則是台灣大使的官邸。

駐海地前大使楊承達還原事發經過，7日摩依士遭刺殺後，大使館為安全起見隨即關閉，駐館人員改為居家上班。武裝分子暗殺摩依士後沒有立刻撤離，躲在該區一間民房中，但因為當地住戶單純，居民很快就發現社區有陌生人並報警，警方趕到展開搜捕，當中11人見狀往下逃，看到大使館就闖入。

據了解，武裝分子闖入時因大使館全員已居家辦公，使館內只有兩位保全，保全看到有人闖入後立刻找躲藏處並回報保全公司，公司再通報警方及大使館人員。

外交部表示，大使館接獲海地政府請求後，立刻同意海地警察進入大使館搜捕，海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利進入使館逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，並已由海地警方帶回偵訊。

外媒報導，海地當局持續展開追捕行動，警方表示，至少有28人涉及總統暗殺行動，其中包括26名哥倫比亞人及兩名海地裔美國人，海地國家警察局局長查爾斯表示，已逮捕包括兩名美國人在內的17名嫌犯，還有8名嫌犯在逃，都是哥倫比亞人。

楊承達表示，海地從他2008年離任後沒有一次選舉是順利的，每次都有爭議。未來新政府上台有無可能外交轉向？楊承達說，台灣對海地非常努力耕耘，「當地沒有什麼人反對或排斥我們」，大陸對海地興趣也不高，邦交應無問題。

台灣駐外使館罕見遭到武裝分子入侵後，除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失，人員平安。

大使館 台灣 摩依士

上一則

綠沒養網軍？柯文哲：該問賴清德 網友：年度最大笑話

下一則

台疫苗到貨700萬劑打不到一半 醫憂接種慢有2後遺症

延伸閱讀

海地陷動亂 請求美國派兵維安 美官員：目前沒有計畫

海地陷動亂 請求美國派兵維安 美官員：目前沒有計畫
究竟誰掌權？海地宣布：參議院議長出任臨時總統

究竟誰掌權？海地宣布：參議院議長出任臨時總統
海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯

海地總統遇刺 涉案美國人稱僅替逮捕任務當翻譯
海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家

海地總統被殺／獨裁者輪番上台 沒有希望的貧窮國家

熱門新聞

2016年季辛吉（左）訪問中國時，中國國家主席習近平（右）與他長談90分鐘。（路透資料照片）

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

2021-07-09 20:10
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
台灣東洋曾因代理疫苗破局曾引發諸多爭議，圖為董事長林全。（本報資料照片）

虛耗大半年 台灣買BNT疫苗 還是繞回「東洋模式」

2021-07-04 02:29
聯電榮譽董事長曹興誠於上月底飛海外打疫苗。( 記者季相儒／攝影)

台疫苗不足 聯電曹興誠來美國探兒孫 順便接種

2021-07-07 04:24

超人氣

更多 >
殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭

殺死海地總統的美國人？定居佛州的刺客什麼來頭
她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」

她辣穿低胸深V衣 被問網路不好？ 原來是像「這圖」
海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉

海地總統遇刺細節曝光 身中至少12槍 左眼被轟掉
新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業

新聞評論／狐狸對刺蝟 美恐因台終結霸業
華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？

華郵分析：台灣如何會捲入海地的政治危機？