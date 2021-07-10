暗殺海地總統 11嫌闖台使館 破壞部分設施

海地警方逮捕涉嫌刺殺總統摩依士的犯嫌。（歐新社）

海地總統摩依士 7日凌晨遭刺身亡，涉及暗殺行動的11名嫌犯8日凌晨全副武裝闖入台灣 駐海地大使館 ，差點引發國際事件。外交部昨天證實，駐海地大使館8日遭全副武裝人士侵入，海地警方隨後帶回11名嫌犯，外交部對歹徒潛入大使館及破壞部分設施等暴行表達嚴正譴責，駐海地大使館並稱武裝分子為「mercenaires」（傭兵）。

綜合外交部及當地知情人士說法，大使館與海地總統官邸同位於貝松市，相距僅約兩公里，海地總統府在2010年大地震中震垮，之後總統便不住在總統府，自己指定住所作為官邸，大使館所在地就在摩依士官邸的山腳下，往上不遠處則是台灣大使的官邸。

駐海地前大使楊承達還原事發經過，7日摩依士遭刺殺後，大使館為安全起見隨即關閉，駐館人員改為居家上班。武裝分子暗殺摩依士後沒有立刻撤離，躲在該區一間民房中，但因為當地住戶單純，居民很快就發現社區有陌生人並報警，警方趕到展開搜捕，當中11人見狀往下逃，看到大使館就闖入。

據了解，武裝分子闖入時因大使館全員已居家辦公，使館內只有兩位保全，保全看到有人闖入後立刻找躲藏處並回報保全公司，公司再通報警方及大使館人員。

外交部表示，大使館接獲海地政府請求後，立刻同意海地警察進入大使館搜捕，海地警方於8日下午4時左右展開行動，順利進入使館逮捕11名武裝犯嫌，過程平順，犯嫌未有抵抗，並已由海地警方帶回偵訊。

外媒報導，海地當局持續展開追捕行動，警方表示，至少有28人涉及總統暗殺行動，其中包括26名哥倫比亞人及兩名海地裔美國人，海地國家警察局局長查爾斯表示，已逮捕包括兩名美國人在內的17名嫌犯，還有8名嫌犯在逃，都是哥倫比亞人。

楊承達表示，海地從他2008年離任後沒有一次選舉是順利的，每次都有爭議。未來新政府上台有無可能外交轉向？楊承達說，台灣對海地非常努力耕耘，「當地沒有什麼人反對或排斥我們」，大陸對海地興趣也不高，邦交應無問題。

台灣駐外使館罕見遭到武裝分子入侵後，除部分門窗遭歹徒破壞，所幸並無其他財產損失，人員平安。