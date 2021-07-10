爭股權分配 台大男用空氣濾淨器砸死母

台大畢業的王姓男子因報關行股權分配竟逆倫弒母，他落網後坦承行凶，被依殺人罪移送基隆地檢署偵辦。（記者游明煌／翻攝）

在母親許姓婦人開設報關行工作的王姓男子，母子間因股權分配問題爭吵多次，昨天憤而持空氣濾淨器猛砸母頭部致死，直到媳婦察覺婆婆沒上班，才發現這起逆倫命案；警方逮捕擁有台大高學歷的王男，王男坦承因口角衝突才「打母親的頭」，詢後依殺害直系血親尊親屬罪移送基隆地檢署，檢方聲請羈押漏夜開庭。

據了解，許婦（61歲）在基隆忠一路一棟舊公寓開設報關行40多年，平日與二兒子王男同住樓上，昨天上午報關行員工發現老闆娘沒上班，通知大媳婦查看，一進屋內驚見婆婆趴在地上頭部全是血，嚇得趕緊報警。

消防員到場時許婦已無生命跡象，警方封鎖現場調查，立刻逮捕呆坐客廳、表情木然的王男（32歲），王男當下沒有反抗，看不出悲傷，被帶回分局門口時，一度雙腿癱軟，差點跌倒。

鑑識人員到場採證，現場十分凌亂，警方查扣一個沾有血跡的空氣濾淨器，發現地上有多灘血跡，檢警與法醫到場鑑識，認為許婦頭部遭重擊是致命傷，研判是王男持空氣濾淨器重擊多次，懷疑發生衝突後隨手持電器重擊致死。

死者大兒子見母親慘死，當場痛哭失聲，痛罵弟弟為何下重手？王男冷靜不發一語，大兒子坐在報關行地上痛哭失聲，自責沒有保護好媽媽，場景令人鼻酸。

有鄰居指出，前天還看到許婦在報關行，沒想會發生如此意外；另名鄰居表示，許婦開報關行多年，對人很和善，沒聽過和兒子吵過架，得知子弒母不可置信，還說王男是台大畢業，許婦曾向人說「兒子是台大的」，引以為傲，沒想到現在命喪兒子手中，令人唏噓。

警方查訪得知，死者與兒子曾因股權糾紛有過爭執，但家產如何分配並不清楚；王男供稱，昨天上午母親一直罵他，一時氣憤隨手拿空氣濾淨器打她頭部多次，沒想到就倒下去，主觀上並無殺人故意，是一時失手。