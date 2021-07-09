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疑為錢逆倫弒母！兒持空氣濾淨器砸報關行老闆母爆頭亡

記者游明煌／基隆9日電
逆倫疑金錢糾葛，兒持空氣濾淨器砸報關行老闆母爆頭亡。(記者游明煌／攝影)
逆倫疑金錢糾葛，兒持空氣濾淨器砸報關行老闆母爆頭亡。(記者游明煌／攝影)

開設報關行40多年的61歲許姓婦人，今天上午被發現陳屍在報關行樓上住處，因死者的大兒子連絡不到她上樓查看發現，警方到場逮捕同住涉案二兒子32歲王姓男子，警方說，他表情冷靜，看不出哀傷，懷疑是金錢糾葛，依殺人罪嫌偵辦中。

警方調查，許女平時和二兒子一起住，報關行開在1樓，母子同住多年，今天上午大兒子找不到母親，先到報關行看發現她沒有來上班，接著就上3樓查看是否母親睡過頭，沒想到一進去就發現母親倒在客廳，頭部有大量血跡，當時二兒子也在屋內。

消防局119接獲報案到場，發現許女已無生命跡象未送醫，警方封鎖現場調查，立刻上銬逮捕在一旁的王姓男子，王男表情木然，沒有反抗也沒有悲傷，只是被帶回分局時，一度癱軟，差點跌倒。

鑑識人員到場採證，地上並沒有凶刀，但發現場凌亂，警方查扣一個空氣濾淨器，地上有多灘血跡，檢方上午11時會同法醫到場鑑識，認為頭部遭重擊是致命傷，疑持空氣濾淨器重擊多次，研判死亡時間是在今天上午，懷疑是發生糾紛後，隨手持電器重擊，有可能臨時起意。

大兒子見母親慘死，在現場哭得非常傷心難過，痛罵弟弟為何下重手，涉嫌殺死母親的王男則沒有悲傷表情，十分冷靜。警方目前正在對王男製作筆錄，釐清兇案發生原因。

鄰居說，昨天還有看到許姓婦人，沒想到發生意外。鄰居表示，許女已開報關行40多年，沒聽到和兒子有什麼吵架情事，對她被二兒子殺死，都不可置信。

警方初步調查，母子平時相處並沒有傳出不睦，也沒有受理過家暴，母子都在報關行上班，研判可能金錢糾葛成份居高，目前他精神有點恍惚，確切原因還要調查。

逆倫疑金錢糾葛，兒持空氣濾淨器砸報關行老闆母爆頭亡。(記者游明煌／翻攝)
逆倫疑金錢糾葛，兒持空氣濾淨器砸報關行老闆母爆頭亡。(記者游明煌／翻攝)

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