受不了哭鬧 母親徒手悶死一歲兒

新竹市8日驚傳母親悶死幼子人倫悲。圖為新竹地檢署。(本報資料照片)

新竹市昨天驚傳人倫悲劇。一名30多歲印尼 籍新住民疑不耐一歲次子哭鬧，徒手悶住兒子臉部導致窒息，婦人公公返家察覺，打119求助，但救護人員抵達時幼童已無呼吸心跳，送醫不治；檢警昨天相驗，未發現男童身上有明顯外傷，檢察官 指示12日解剖釐清，婦人訊後先以3萬元台幣交保。

據了解，事發地點在新竹市東區透天民宅，一家五口同住，女子丈夫昨天上班，公公剛好外出，由婦人負責照料四歲與一歲多的兩個年幼兒子；事發當時，大兒子疑在另處自己玩耍，婦人陪伴小兒子午休時，疑不耐孩子啼哭，一時失控狠下毒手。

婦人公公不久返家，發現一歲多小孫子在房內沒動靜，臉色發白，趕緊通報消防局；救護人員抵達時，因男童年紀太小，不適宜電擊，只能先以CPR不停搶救，再送往國泰醫院救治，不過仍回天乏術；警方獲報前往調查，市府社會處也派員了解。

市府指出，該戶人家並非高風險家庭，過去沒有關懷紀錄，社工已經介入；由於婦人為印尼籍，也請通譯人員協助警方調查，婦人四歲大兒子沒有異樣，由家人照料。

警方調查，婦人生產的兩名兒子身體都很健康，沒有特殊疾病，婦人疑患有產後憂鬱症 ，固定就診，近半年狀況不太好，昨天精神狀況也不穩定；她供稱是徒手將孩子悶死，法醫昨天相驗男童外觀沒有傷勢，也沒有勒痕，檢方為求慎重決定解剖。