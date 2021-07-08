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承襲父親何明德行善團 女兒女婿涉吞6.9億被起訴

記者卜敏正、魯永明／嘉義8日電
陳婦和蕭姓夫婿7日在行善團辦公室強調，只是幫行善團保管錢，沒有侵占犯意。(記者卜敏正／攝影)
陳婦和蕭姓夫婿7日在行善團辦公室強調，只是幫行善團保管錢，沒有侵占犯意。(記者卜敏正／攝影)

嘉邑行善團團長何明德生前造橋捐棺，曾獲「麥格塞塞獎」領袖獎，過世後陳姓女兒、蕭姓女婿承襲名義，未經立案成立「何明德行善團」，18年募款14億餘元(台幣，下同，約4900萬美元)，卻被查出有6億9000餘萬元以個人名義購保險、不動產、存私人帳戶；嘉義地檢署依洗錢、公益侵占等罪嫌起訴兩人，建請法院從重量刑。

陳、蕭二人昨仍堅稱「沒有侵占犯意」，會在法庭上跟法官說清楚。造橋鋪路捐款善行一直沒停，後續還有27座橋已設計，未來興建都會用到這些錢；從沒想過將錢變成自己的，「我們只是保管。」

當年與何明德一起創團的林姓退休校長則說，當年部分團員與陳女不合，行善團一分為二，「嘉邑行善團」完成登記，「何明德行善團」未登記；許多人現仍參與造橋善行，但不參與社務，因為行善要對得起良心，不能爭權奪利。

檢方調查，陳、蕭二人負責行善團事務、財務管理，自2002年起至去年止，接受行善團會員每月百元捐款，並聘用蕭的兒子、戴姓媳婦協助處理捐款，執行造橋鋪路、施棺工作；社團沒有勸募帳號，捐款都是寄現金、匯票，累計收款14億餘元。

兩人實際用於造橋、鋪路及施棺金額約7億餘元，剩餘多數善款以陳、蕭及其子、媳等人名義，分散購買總價達6億9000萬餘元金融商品、保險、不動產，及存入私人帳戶。

陳、蕭二人偵訊中否認犯行，76歲陳婦說，金額不符部分是為提列退休金及工安基金；77歲蕭男說，行善團未登記無法開設帳戶，是接受銀行理專建議才購買「類定存」保險、有較高配息，不影響行善團運作。

檢方傳訊數十名參與行善團工作證人，有人證稱承作行善團工程，實際請款金額與行善團文宣公告金額不符，未曾聽聞行善團有提列工安基金或退休金。

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