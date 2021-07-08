買兇槍擊館長 主使判18年半 槍手判16年

陳之漢去年8月在他經營的健身房前，遭槍手劉丞浩近距離開三槍。(翻攝自臉書)

網紅「館長」陳之漢去年8月在他經營的健身 房前，遭槍手劉丞浩近距離開3槍，身受重傷。檢警查出，寶和會組長施俊吉指揮操盤，以25萬元(台幣，下同)作為代價，指揮劉去開槍。新北地檢署一併查出2件槍擊 案及擄人勒贖等案，共11人遭起訴。

新北地方法院快馬加鞭審理，7日宣判，施俊吉依殺人未遂等罪判18年6月，刑前強制工作3年，劉丞浩依殺人未遂等罪判16年，刑前強制工作3年。

陳之漢去年8月遭槍擊，檢警查出竹聯幫和堂寶和會涉案，還追出寶和會另涉北市兩起槍擊案及紅景天吸金案主嫌謝忠奇擄人勒贖等案，陸續逮捕會長林修伯等11人。

目前在押的施俊吉、劉丞浩、秦俞軒、許祐銓則是以視訊方式先開延押庭，施等人均要求法院給予具保停押。法院審酌犯罪情節後，僅裁定秦俞軒以3萬元具保，其他3人候核辦。

法院調查，陳之漢去年在林口健身館前遭劉丞浩近距離開槍擊中三槍，劉犯案後搭計程車攜槍投案，經查是寶和會接受他人以高額買兇酬金，由大組長施俊吉籌畫，安排劉男以會員方式加入館長經營的健身館，觀察進出作息時間及動向，再藉故騷擾作為日後謊稱犯案動機藉口。

「我會消失一陣子，請幫我照顧家人，將來有人來找你，請幫我償還外面債務。」檢警查出，劉男犯案前曾經向友人透露此訊息，劉男犯案前與施俊吉密切聯繫，犯案後施男也透過他人轉交報酬以及安家費，共25萬元。

檢警指出，寶和會受託買兇殺人手法，事前訓練成員擔任槍手，規畫槍擊案過程，事後安排逃亡路線，藏匿地點與投案方式，並支付槍手酬金與安家費，協助選任辯護人。

陳之漢委任律師黃國昌曾在法庭上指出，劉至今仍否認犯意，且不願說出真相，從起訴書可以明顯看到這是一起策畫好的計畫，並非劉所說的一時氣憤。黃表示，這些案件不是一個人能完成，而是暴力組織寶和會在背後指使。

法院審理指出，本案除了黃登一坦承犯行外，其餘人等則是供詞反覆，坦承部分犯行，避重就輕，林修伯、梁智勝、施俊吉則是從頭到尾都否認犯行。審酌林等11人的犯罪事實，及被害人要求從重量刑。

合議庭依主持犯罪組織罪，判林修伯有期徒刑4年，並令強制工作3年。梁智勝依參與犯罪組織罪，處有期徒刑1年。施俊吉依指揮犯罪組織罪，處3年6月，並令強制工作3年。又犯擄人勒贖罪，處10年。又犯恐嚇取財未遂罪，處1年。又犯殺人未遂罪，處6年。應執行18年6月。