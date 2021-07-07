我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台確診增39例、9死 桃園地勤染疫啟動大規模篩檢

14天後109人仍消失：邁阿密樓塌慘案「慢動作磨難」

直播主揪團闖火場 5人群聚挨罰

記者林敬家／彰化7日電
有直播主6日凌晨進到彰化喬友大樓火災後現場直播。（圖：翻攝裕偉個人探險直播台）
有直播主6日凌晨進到彰化喬友大樓火災後現場直播。（圖：翻攝裕偉個人探險直播台）

彰化喬友大樓大火造成四死22傷，警方拉起封鎖線調查肇因，卻有臉書直播主揪團闖入封鎖線，停留在關鍵火警現場，甚至進到防疫旅館房間；警方昨天傍晚傳喚五人到案說明，依無故侵入住宅罪嫌究辦。由於五人群聚，警方已開稽查單，移請衛生局依違反傳染病防治法處6萬元（台幣，下同，約2100美元）以上、30萬元以下罰鍰；破壞火災現場還可處3000到1萬5000元罰鍰。

臉書一個探險直播台昨天凌晨貼出一段長約30分鐘影片，至少四名男子闖入拉起封鎖線的喬友大樓拍攝影片，他們先到二樓停留，現場一片焦黑，物品散亂一地，接著走上樓梯到防疫旅館樓層。

直播主在影片中不斷低聲交談，還有人說怎麼燒成這樣，空氣中瀰漫燒焦味；現場突有異響，一行人嚇得想掉頭，其中一人喊「冷靜不要怕」才又往裡面走，直播主最後故弄玄虛說在手扶梯聽到疑似女子哭聲才解散。

警方調查，這個直播團隊時常到各地廢墟、鬼屋探險，陸續從台中、彰化帶回五男究辦。

警方轉述，直播主表示到各地探險直播是他們的興趣，到喬友大樓雖有看到封鎖線，但沒想太多，直到警方通知才知道事態嚴重。

防疫 旅館 臉書

上一則

華航旗下華儲群聚感染 新北夫妻確診 急篩檢上千人

下一則

觀察站／IT天才出手 線上問卷望梅止渴

延伸閱讀

汪小菲直播不提大S 只談兒女眼眶紅

汪小菲直播不提大S 只談兒女眼眶紅
宇多田光直播出櫃 自認「非二元性別者」

宇多田光直播出櫃 自認「非二元性別者」
柯震東來美第2天突上線直播 親曝「出國主因」竟藏洋蔥

柯震東來美第2天突上線直播 親曝「出國主因」竟藏洋蔥
大S、汪小菲鬧婚變 網：她是「最大贏家」

大S、汪小菲鬧婚變 網：她是「最大贏家」

熱門新聞

彰化喬友大樓火警，火勢集中在二到四樓，但濃煙因煙囪效應竄入七到九樓的防疫旅館，造成4死22傷。(記者黃仲裕／攝影)

「跑被罰不跑會死」防疫旅館失火 他拍下生前最後影片

2021-07-01 20:39
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
路透2日獨家報導，欲購買新冠疫苗的鴻海創辦人郭台銘與台積電今日均分別與BNT簽署購買500萬劑疫苗的初步協議。距離民間代表政府洽購1000萬劑疫苗更進一步。(路透)

路透：郭台銘、台積電與上海復星簽初步採購疫苗協議

2021-07-02 16:15
鴻海創辦人郭台銘。(本報資料照片)

與上海復星簽BNT採購？郭台銘：別妨害取得疫苗時程

2021-07-03 22:28
台積電、永齡基金會洽購BNT疫苗獲得重大進展，已與大中華代理商上海復星醫藥簽署初步協議。（路透）

台積、郭董與上海復星簽協議 BNT疫苗可望8、9月抵台

2021-07-02 20:44
陳宗彥指出，目前會沿用去年在第一及第二航廈各建立五個採檢站進行採檢安排，如果遇到同一時段多航班進來，不排除用更大量的採檢速度消化。圖／取自指揮中心記者會直播畫面

2日起入境台灣全面PCR 第一、二航廈各5座篩檢站

2021-07-01 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉

500多名中國留學生赴美簽證被拒 北京：已嚴正交涉
印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立

印太總監坎伯：美國不支持台灣獨立
美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」

美軍撤離阿富汗 中國搶進打造「中巴經濟走廊」
美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫

美軍「不告而別」 漏夜撤離阿富汗 巴格蘭基地被洗劫
Delta加速傳播 紐約陽性率反彈

Delta加速傳播 紐約陽性率反彈