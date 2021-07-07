直播主揪團闖火場 5人群聚挨罰

有直播主6日凌晨進到彰化喬友大樓火災後現場直播。（圖：翻攝裕偉個人探險直播台）

彰化喬友大樓大火造成四死22傷，警方拉起封鎖線調查肇因，卻有臉書 直播主揪團闖入封鎖線，停留在關鍵火警現場，甚至進到防疫旅館 房間；警方昨天傍晚傳喚五人到案說明，依無故侵入住宅罪嫌究辦。由於五人群聚，警方已開稽查單，移請衛生局依違反傳染病防治法處6萬元（台幣，下同，約2100美元）以上、30萬元以下罰鍰；破壞火災現場還可處3000到1萬5000元罰鍰。

臉書一個探險直播台昨天凌晨貼出一段長約30分鐘影片，至少四名男子闖入拉起封鎖線的喬友大樓拍攝影片，他們先到二樓停留，現場一片焦黑，物品散亂一地，接著走上樓梯到防疫旅館樓層。

直播主在影片中不斷低聲交談，還有人說怎麼燒成這樣，空氣中瀰漫燒焦味；現場突有異響，一行人嚇得想掉頭，其中一人喊「冷靜不要怕」才又往裡面走，直播主最後故弄玄虛說在手扶梯聽到疑似女子哭聲才解散。

警方調查，這個直播團隊時常到各地廢墟、鬼屋探險，陸續從台中、彰化帶回五男究辦。

警方轉述，直播主表示到各地探險直播是他們的興趣，到喬友大樓雖有看到封鎖線，但沒想太多，直到警方通知才知道事態嚴重。