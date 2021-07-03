評論／從傳教士枉死到女攤商自救 蔡政府集權無能害命

喬友大樓延燒超過8小時，消防員累得坐在馬路上。（取材自臉書）

彰化一間防疫旅館 發生火警，因悶燒達九小時，導致一名消防員和三名居家檢疫者死亡，其中包括一名傳教士和一名移工。這次災情，也為台灣 新冠防疫非因確診而亡的事件再添冤魂。追根究柢，主因有二：一是政府允許消防設施不足的飯店充當防疫旅館，且救災行動緩慢；二是政府訓令「防疫期間外出要罰」的管制過度嚴厲，導致民眾瞻顧失措而錯失逃生時機。

這場火災，透過枉死傳教士陳建光生前的直播，得以還原不少現場情境。陳建光夫婦本來設法自行逃生，消防員卻要他們回到自己房間；其間，他錄下自己「跑出去怕被罰錢，不跑可能死在火災」的天人交戰。由於火勢悶燒長達九小時，濃煙不止，最後只有其妻獲救。

這場災難，讓人憤怒的地方有四：第一，蘇內閣一年半來極力宣傳的「重罰」措施如此根深柢固，導致人民面臨性命交關竟還憂心被罰，終致無法逃生；「苛政猛於虎」莫過於此。第二，一個消防及逃生設施不足的場所竟能被選作防疫旅館，而旅館的廣播宣導，竟完全罔顧事實和旅客性命。第三，指揮中心發言人莊人祥回應此事，稱防疫中遇到火災，將由旅館指揮官下達命令並通知逃生路線；對照火警現場的殘酷景象，這種官腔官調有任何負責之意嗎？第四，拜登的愛犬死亡，蔡總統第一時間便留言致哀；對於彰化消防員及檢疫者喪命，她卻毫無感受。

去年以來，蔡政府採取各種集權式手法進行防疫部署，不斷侵蝕台灣的自由、民主和人權，已到了令人難以容忍的地步。例如，人人必備的口罩，政府以實名制管制發放；它限制外寄，自己卻拿去當禮物做外交。施打疫苗是人民的權利，政府卻安排官員優先施打，讓人民去爭搶殘劑。對於不遵守防疫規定的民眾，政府原可視狀況處以行政處分，蘇內閣卻祭出「百萬罰款」來恫嚇百姓。民眾轉發訊息原是生活日常，現在卻動輒遭到法辦和移送；包括民眾在戶外舉行低調喪禮，都要遭到警察錄影羞辱。這樣下去，台灣和「警察國家」有何兩樣？

蔡政府藉著防疫之名集權，除侵害人權，更造成指揮中心的「權威」和「能力」不成正比，專業能力一天天降低。舉一個簡單的例子，陳時中遲至日昨才在民進黨壓力下同意入境普篩，這是外界呼籲了一年多的事，他何止慢三拍？同樣遲鈍的是，指揮中心遲至6月下旬才開放快篩試劑進口，供民眾自行檢測。這兩天，一名在台北環南市場擺攤的桃園女攤商，因為鄰近的攤商染疫，而她卻未被匡列。女攤商因而自行購買快篩試劑在家檢測，一測就是陽性，再到醫院採檢證實確診，她因此成為全台第一個「自篩確診」的案例。女攤商若未自篩出確診，勢必又成為一個防疫破口，那不正是指揮中心一再怠懶疏漏的缺口嗎？誰又知道，一年半來這種缺口有多少？

試想，蔡政府如果去年就開放快篩試劑進口，民眾便擁有自主篩檢權，豈非更有助於全台防疫？但政府把大權抓在自己手上，不讓百姓有自主和知的權利，而它藉著大權在手胡亂揮霍，又用重罰來控制公眾的人身自由，卻無法負起保護國民的責任。這樣只會愚民的政府，好意思自稱民主？