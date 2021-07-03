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「擔心大家衝出來」防疫旅館老闆坦承 火災謊稱測警鈴

台灣新聞組／彰化3日電
百香果商旅負責人蔡進峰2日前往喬友大樓清理物品，他坦承火災警鈴響時，僅告知住宿客是「測試通知」。（記者劉明岩／攝影）
百香果商旅負責人蔡進峰2日前往喬友大樓清理物品，他坦承火災警鈴響時，僅告知住宿客是「測試通知」。（記者劉明岩／攝影）

喬友大樓大火造成4死21傷，彰化地檢署指出，偵查重點首要釐清火災是否人為造成？其次是火災剛發生時，業者是否告知檢疫人員為是「警鈴測試」，在誤判下錯失疏散房客黃金時機。百香果商旅老闆蔡進峰昨坦承，確實有在火災發生時告知房客是「測試警鈴」，但絕非放任自生自滅。

彰化地檢署傳喚防疫旅館業者蔡進峰及員工後，認為蔡進峰在火災發生警鈴發報後，卻未即時善盡疏散住房人員，涉有過失致死及過失傷害等罪嫌，但無串供、滅證及逃亡之虞，訊後100萬元交保。

彰化地檢署發言人葉建成說，警方調閱周邊大樓監視錄影，掌握火警前出入的十幾人，近日傳訊蔡進峰與商旅員工，還原火災發生狀況；到底是人為造成、電線走火都不排除，等火場鑑識及相關監視錄影報告出爐，才能查出原因。

喬友大樓7至9樓為百香果商旅，蔡進峰昨天受訪承認，火災當晚6點半到7點間，從火災受訓總機發現警鈴響了，他獲知7到9樓沒有火災後，擔心大家恐慌衝出來，在防疫期間造成群聚，才通知檢疫的房客是「測試警鈴」。

蔡進峰說，他通知房客後不放心，因6樓有微量的煙味，帶工作人員拿滅火器下到1樓，當時濃煙很大，工作人員冒著濃煙上樓，通知房客不要出來，因為防火門可擋住濃煙，留在房間更安全，還可等待救援，絕對不是放任房客自生自滅。

殉職消防員陳志帆的妹妹，昨天代表家人宣讀聲明，縣府應儘快完成火災搶救報告書，並對外公開火勢與煙流擴散圖及時序，向家屬完整交代；為何陳志帆單獨在房間內，未落實兩人一組規定？也應該說明。

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