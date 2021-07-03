「不確定故意殺人」湯景華縱火奪6命逃死 改判無期定讞

男子湯景華半夜縱火燒死6人四度被判死刑，但最高法院今為改判無期徒刑定讞。（記者王宏舜／攝影）

男子湯景華因與翁姓男子打官司敗訴，半夜縱火 燒死翁的6名親友，法院歷審4度判處湯死刑，但最高法院認定湯縱火時雖預見會燒死人、但並沒打算把人燒死，就殺人部分屬「不確定故意」，不符合兩公約判死刑要件，昨天自為改判湯無期徒刑，褫奪公權終身定讞，掀輿論熱議。

被害人家屬委任律師謝智潔指出，判決令人失望、生氣，家屬無法接受，好像在台灣 殺死6人仍可逃脫死刑；湯涉及6條人命，是近年死亡人數最高的案件，且湯否認犯罪，毫無悔過之心，判無期徒刑，「沒有公理」。

謝智潔說，最高法院限縮兩公約定義、玩弄文字遊戲，她認為不能扭曲兩公約的意旨，重點要看被告的犯罪行為和惡行，否則最高法院認定「不確定故意」不能判死，未來相關案件是否都無法判死？

最高法院刑事發言人徐昌錦表示，湯景華放火燒機車時，沒打算把人燒死，但可預見火勢會延燒至公寓燒死屋內的人，屬殺人間接故意，非直接故意，不符合兩公約規定判死刑須具備殺人直接故意的要件。

最高法院指出，湯景華基於不確定故意而殺人，雖使被害人家屬痛失至親，心靈傷痛難以平復，但依兩公約規定不能判死，更二審判決量刑不合法。

再者，湯景華判處無期徒刑定讞，依法在監執行25年且要有悔改實據，才能假釋出獄，湯可以假釋時，已是逾75歲年邁之人，判無期徒刑，使湯在監獄 中長期隔離並矯正，罪責相當。

謝智潔質疑，兩公約重點是「不可饒恕、罪大惡極」之罪，假設總統府元旦升旗，有人丟炸彈，這也是不確定犯罪故意，但難道不知道丟一顆炸彈，升旗台旁邊的民眾會死傷慘重？

最高法院刑六庭自為將死刑改判無期徒刑的判決一出，再掀議論，對於我國全盤接受兩公約、導致台灣死刑大量減少的結果，法界人士指出，當時台灣廢死派力主必須全盤接受兩公約，成為法官能否判處死刑的法定審酌要件，後果由國人一起承擔。

有法官表示，目前台灣因兩公約，實務上「精神疾病不能判死、未必故意不能判死、殺的人不夠多不能判死」，司法院這兩年都特地調派主張廢死法官到最高法院，整個風向為死刑設下重重限制。