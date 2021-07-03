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全台防疫旅館體檢 檢討救災SOP

台灣新聞組／台北3日電
彰化市防疫旅館大火，奪走4人性命，各縣市將對當地防疫旅館的安全「總體檢」。（本報資料照片）
彰化市防疫旅館大火，奪走4人性命，各縣市將對當地防疫旅館的安全「總體檢」。（本報資料照片）

彰化縣防疫旅館大火造成死傷，也燒出防疫與救災SOP問題，包括台中、桃園與台北等縣市昨天都對防疫旅館的安全「總體檢」；新竹縣全面稽查防疫旅館消防安全設備，發現兩家旅館短少部分設備、組件故障不合規定。

彰化縣府全面檢查18家防疫旅館，縣府表示，目前使用90間房、住了131人檢疫中，還有141間消毒清潔中；城觀處與消防、衛生局等單位聯合查核，目前都符合消防安全規定，並採分艙分流。

彰化縣消防局長邱聰佳表示，火場狀況變化大，實際應由現場指揮官判斷，以救人為優先，最近將會同衛生局等單位再檢討防疫旅館救災SOP進行演練。

新竹縣交旅處表示，去年8月起持續對防疫旅館不定期總體檢，近日重新逐一稽查，確發現部分設備故障，列出缺失項目業者已在改善中。

桃園市有23家防疫旅館均為獨棟營運，其中15家是一般旅館、8家是外籍移工旅館，市府表示每月由觀旅局、衛生局聯合稽查，消防局安檢獨立作業，因彰化喬友大火事件，未來考慮3局聯合稽查。

台中市消防局也與觀旅、都發和衛生局串聯，近日要針對中市30間防疫旅館進行聯合稽查，主要就是消防設備與防火管理、逃生路線確定安全。台北市觀傳局指出，防疫旅館消防安檢與一般旅館一樣，1年要兩次安檢和不定期抽查。

此外，彰化防疫旅館位於火車站前的喬友大樓，為地上15層、地下3層，曾是彰化市重要地標，因管理不善導致商機不振，落成28年來4度浴火，曾有遊民入內點火取暖釀災，被當成都市毒瘤，安全結構遭質疑；彰化縣長王惠美說，待火調結果出爐後，將檢測喬友大樓結構，如鑑定是危樓，會強制拆除。

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