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亂丟廢棄物20年 千興董座獲刑5年

記者邵心杰／台南1日電
圖為台南檢警會同南區環境督察大隊等專案小組在千興公司麻豆廠區內開挖，篩檢結果重金鉻含量超標。(本報資料照片)
圖為台南檢警會同南區環境督察大隊等專案小組在千興公司麻豆廠區內開挖，篩檢結果重金鉻含量超標。(本報資料照片)

不鏽鋼大廠千興股份有限公司前年7月被查獲在麻豆廠區等6處地點回填、堆置事業廢棄物，任意棄置有害與一般事業廢棄物，時間將近20年，董事長葉碩堂等13人被依廢棄物清理法起訴；台南地院昨天認定葉碩堂和女兒葉雅倫犯任意棄置有害事業廢棄物、申報不實罪，各應執行5年4月、3年徒刑。千興任意棄置有害廢棄物處罰台幣1200萬元。可上訴。

葉碩堂父女審理時均認犯行，葉碩堂稱欠缺公正單位調查，本案未審先判。葉雅倫和辯論人則主張兩年多時間名義上是董事長，但專注原財務工作，實際上未管理廢棄物清理業務。

檢方調查，葉等人為節省公司清除費用，降低營運成本，1999年至2018年7月9日，指示員工將公司製程所產出含重金屬超出溶出試驗標準的有害汙泥、廢集塵灰等事業廢棄物，搬運至公司所轄事業用地已開挖的坑洞或廠區內圓鐘型退火爐下凹處內傾倒，並以砂土或鋪設混凝土回填掩埋棄置。

調查千興所轄事業用地內掩埋事業廢棄物堆疊高度約3.5公尺，6萬多公噸，土壤遭受重金屬汙染的總量約500多公噸。另公司不實申報廢棄物種類及產出、貯存數量，使環保機關難正確勾稽公司實際處理廢棄物情形。

合議庭指出，千興在台灣不銹鋼產業鏈中規模甚大，冷軋不銹鋼產品在台灣占一定比重，本應形塑良善企業文化，克盡企業社會責任；卻為節省成本，長期不實申報，合法掩護非法，規避主管機關監督管理，非法從事廢棄物堆置、掩埋及棄置。

千興非法處理事業廢棄物種類並非僅汙泥單一事業廢棄物，還包含廢集塵灰、廢油混合物及油泥，其中汙泥部分含有總鉻、六價鉻等毒性甚強重金屬成分，人體接觸或吸入均有致癌危險，且對環境生態有持久性危害。

除葉碩堂父女判5年4月、3年徒刑，謝姓經理人判刑2年6月。其餘9人分處6月至1年10月不等徒刑、緩刑2年。

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