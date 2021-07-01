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40年沒見過慘狀 太平島9成深海珊瑚礁死亡

記者吳姿賢／台北1日電
中研院研究團隊下水移除棘冠海星，避免衝擊珊瑚礁生態。(圖：鄭明修提供)
中研院研究團隊下水移除棘冠海星，避免衝擊珊瑚礁生態。(圖：鄭明修提供)

中研院團隊今年4月受海洋委員會委託前往太平島海域調查，目睹水深2公尺以下有超過九成的海底珊瑚礁死亡，團隊震驚「潛水40多年未曾見過如此慘狀」，堪稱生態浩劫，研判是「棘冠海星」數量大爆發導致石珊瑚死亡。

學者示警，東沙群礁及台灣周邊海域也可能上演慘況。海委會海洋保育署說，將研究太平島為個案或鄰近島嶼普遍現象，並加強生態調查以減緩衝擊。

中研院生物多樣性研究中心研究員鄭明修1994年至今到太平島潛水調查七次，每次都看到棘冠海星棲息在石珊瑚底部，且數量逐漸增多。

鄭明修說，1隻成體的棘冠海星每年可啃食4至6平方公尺的珊瑚，而每1萬平方公尺約可供養20至30隻棘冠海星，但此次發現太平島海域的棘冠海星密度每1萬平方公尺高達760隻，遠超過警戒值，已大爆發。

鄭明修說，棘冠海星變多除了自然周期變動，還有兩大原因，第一為天敵「大法螺」等物種消失，因大法螺常被做為觀賞用貝殼，在太平島和台灣海域幾乎滅絕。其次是人類對海洋的汙染加劇，含豐富營養鹽的水流入海中，造成微細藻類大量增生，提供棘冠海星幼生時期足夠的食物來源。

鄭明修說，過去多半以人工下水移除棘冠海星，但數量龐大時緩不濟急，棘冠海星還會到處移動，不利規畫移除工作；東沙群礁甚至台灣周邊海域也可能發生類似情況，應持續監測生態才能及早因應。

海保署說，將與國家海洋研究院尋求解方以減緩衝擊，今年會進行硨磲貝、大法螺及其他珊瑚礁重要螺貝類調查，並觀察是單一島嶼個案或鄰近島嶼普遍現象，研析是否有自然演替消失可能，後續將評估及整合資源，守護珊瑚礁生態。

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