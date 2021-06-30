我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普集團遭曼哈頓大陪審團起訴 財務長也被告

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

台「防疫旅館」惡火釀4死 3房客、1消防員殉職

記者林敬家／彰化1日電
彰化市火車站前喬友大樓昨晚火警，火勢從二樓竄出，將房客依序由雲梯車接下樓。（記者劉明岩／攝影）
彰化市火車站前喬友大樓昨晚火警，火勢從二樓竄出，將房客依序由雲梯車接下樓。（記者劉明岩／攝影）

彰化市火車站前喬友大樓昨晚失火，濃煙從大樓二樓竄出，由於大樓旅館目前為防疫旅館，房間在七樓至九樓，現有檢疫人員與工作人員共31人，搜救人員逐一讓他們穿上隔離衣搭雲梯車下來，過程中有5人失聯絡不上，凌晨3時35分救出所有人，但清查時發現有2男1女房客以及一名33歲陳姓消防隊員倒臥現場，當場沒有呼吸心跳，經急救仍無效。

消防人員指出，二樓起火後火勢持續悶燒波及一到四樓，原本要引導房客下樓有困難，改以雲梯車分批接房客，火勢延燒8小時，消防員進到火場發現3名房客2男1女倒在房內，其中這名女性為外籍移工，消防人員後續點名發現有同仁人失蹤，開始進入找人，最後在9627房浴缸找到33歲的陳姓消防隊員，搜救人員列隊將他送上救護車，同仁都紅了眼眶。

陳員是103年特考班，2016年到彰化消防局東區消防隊服務，還未婚，發生憾事，消防局上下氣氛低迷，這起火警共造成22人送醫，4人搶救不治，轉其他檢疫旅館有8人，1名工作人員回家，詳細起火原因仍待調查。

喬友大樓去年新冠肺炎爆發後，在各旅宿經營困難之際，提供做為防疫旅館，由於位在火車站前，又有嶄新設施，即甚受歡迎。

喬友大樓火勢延燒8小時，清晨5點多消防車還在場殘火處理。（記者劉明岩／攝影）
喬友大樓火勢延燒8小時，清晨5點多消防車還在場殘火處理。（記者劉明岩／攝影）
喬友大樓火勢延燒8小時，清晨殘火處理。（記者劉明岩／攝影）
喬友大樓火勢延燒8小時，清晨殘火處理。（記者劉明岩／攝影）

旅館 防疫 新冠肺炎

上一則

台灣人搶打疫苗殘劑 馬英九點名蔡蘇：不慚愧嗎？

延伸閱讀

防山火 聖荷西Alum Rock公園清除危險物質

防山火 聖荷西Alum Rock公園清除危險物質
燒了1周 大索爾楊柳山火逾7成受控

燒了1周 大索爾楊柳山火逾7成受控
未來消防噩夢…電動車失火用水量 是傳統燃油車93倍

未來消防噩夢…電動車失火用水量 是傳統燃油車93倍
滑板充電釀火災 維州7人無家可歸 損失逾71萬元

滑板充電釀火災 維州7人無家可歸 損失逾71萬元

熱門新聞

台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03
屏東縣政府發放物資。(取材自臉書)

Delta變種攻進台 屏東「準四級」戒備、千人打疫苗

2021-06-25 20:49

精彩推薦

超人氣

更多 >
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高

郊區更好住？美房市火爆 房價漲幅史上最高
Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國

Delta強襲加上接種落差大 佛奇：恐很快出現兩個美國
性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉

性侵罪被推翻 天才老爹獲釋 命運逆轉
中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流

中共百年黨慶 習近平：欺壓中國必將頭破血流