台「防疫旅館」惡火釀4死 3房客、1消防員殉職

彰化市火車站前喬友大樓昨晚火警，火勢從二樓竄出，將房客依序由雲梯車接下樓。（記者劉明岩／攝影）

彰化市火車站前喬友大樓昨晚失火，濃煙從大樓二樓竄出，由於大樓旅館 目前為防疫 旅館，房間在七樓至九樓，現有檢疫人員與工作人員共31人，搜救人員逐一讓他們穿上隔離衣搭雲梯車下來，過程中有5人失聯絡不上，凌晨3時35分救出所有人，但清查時發現有2男1女房客以及一名33歲陳姓消防隊員倒臥現場，當場沒有呼吸心跳，經急救仍無效。

消防人員指出，二樓起火後火勢持續悶燒波及一到四樓，原本要引導房客下樓有困難，改以雲梯車分批接房客，火勢延燒8小時，消防員進到火場發現3名房客2男1女倒在房內，其中這名女性為外籍移工，消防人員後續點名發現有同仁人失蹤，開始進入找人，最後在9627房浴缸找到33歲的陳姓消防隊員，搜救人員列隊將他送上救護車，同仁都紅了眼眶。

陳員是103年特考班，2016年到彰化消防局東區消防隊服務，還未婚，發生憾事，消防局上下氣氛低迷，這起火警共造成22人送醫，4人搶救不治，轉其他檢疫旅館有8人，1名工作人員回家，詳細起火原因仍待調查。

喬友大樓去年新冠肺炎 爆發後，在各旅宿經營困難之際，提供做為防疫旅館，由於位在火車站前，又有嶄新設施，即甚受歡迎。