我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

遭柔道教練重摔 7歲童搶救70天不治

記者游振昇／台中30日電
豐原7歲男童學柔道，被摔成腦死，急救70多天後，29日晚不治。(取材自臉書)
豐原7歲男童學柔道，被摔成腦死，急救70多天後，29日晚不治。(取材自臉書)

台中7歲黃姓男童上校外柔道課，拒絕做柔道招式雙吊袖，何姓教練強行壓制黃童做完動作，不滿被罵「教練是大笨蛋」，涉嫌將黃童過肩摔、丟體拋摔，還叫廖姓男童也摔黃童，造成黃童頭部撞到地板受重創；台中地檢署已依傷害致重傷等罪將何男起訴，建請法院加重其刑。男童經急救70多天後昨晚不治，父母同意拔管，在旁悲泣。

衛福部豐原醫院表示，男童近幾天血壓和心跳已下降，情形不樂觀，通知男童父母昨晚9點多到場，同意拔管放棄搶救，男童在加護病房急救70多天後仍告不治，醫護人員也很感傷。

男童父親本月6日才在臉書說，自己生日剛過， 生日願望只有一個，兒子平安健康醒來。

豐原醫院本月初指出，黃童昏迷指數三分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，呼吸狀況仍需依賴呼吸器。

黃童母親當時說，「相信司法會還給弟弟一個公道，也希望教練負起責任」。對教練交保，自己孩子卻在加護病房，她認為相當不公平，感痛心且難過。

男童父親6日在臉書說，4月21日到今，「我的瑪力歐帷帷，很勇敢也很堅強，這段期間持續有許多網友在黃爸爸臉書上為帷帷祈福、加油打氣。」

黃父當時說很感恩有大家的加油，相信兒子會越來越進步，6月1日自己生日剛過，生日願望只有一個「兒子平安健康醒來」，這是他最開心的一件事情，他相信自己的願望一定會實現，他懇請關愛帷帷的大家，繼續為他兒子帷帷加油打氣祈福。

臉書 血壓 指數

上一則

疫情紓困只管加碼補洞 難平民怨

下一則

遭影射拍A片 警官請辭護尊嚴

延伸閱讀

燒烤樂極生悲… 馬州民宅露台坍塌6傷

燒烤樂極生悲… 馬州民宅露台坍塌6傷
紐約Delta病毒倍增 占確診者1成

紐約Delta病毒倍增 占確診者1成
學會2種急救技能 守護生命多一層保障

學會2種急救技能 守護生命多一層保障
台電視主播新冠確診痊癒 婆婆卻插管裝葉克膜

台電視主播新冠確診痊癒 婆婆卻插管裝葉克膜

熱門新聞

台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留