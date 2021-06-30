遭柔道教練重摔 7歲童搶救70天不治

豐原7歲男童學柔道，被摔成腦死，急救70多天後，29日晚不治。(取材自臉書)

台中7歲黃姓男童上校外柔道課，拒絕做柔道招式雙吊袖，何姓教練強行壓制黃童做完動作，不滿被罵「教練是大笨蛋」，涉嫌將黃童過肩摔、丟體拋摔，還叫廖姓男童也摔黃童，造成黃童頭部撞到地板受重創；台中地檢署已依傷害致重傷等罪將何男起訴，建請法院加重其刑。男童經急救70多天後昨晚不治，父母同意拔管，在旁悲泣。

衛福部豐原醫院表示，男童近幾天血壓 和心跳已下降，情形不樂觀，通知男童父母昨晚9點多到場，同意拔管放棄搶救，男童在加護病房急救70多天後仍告不治，醫護人員也很感傷。

男童父親本月6日才在臉書 說，自己生日剛過， 生日願望只有一個，兒子平安健康醒來。

豐原醫院本月初指出，黃童昏迷指數 三分，整體腦部、呼吸及消化功能尚不佳，呼吸狀況仍需依賴呼吸器。

黃童母親當時說，「相信司法會還給弟弟一個公道，也希望教練負起責任」。對教練交保，自己孩子卻在加護病房，她認為相當不公平，感痛心且難過。

男童父親6日在臉書說，4月21日到今，「我的瑪力歐帷帷，很勇敢也很堅強，這段期間持續有許多網友在黃爸爸臉書上為帷帷祈福、加油打氣。」

黃父當時說很感恩有大家的加油，相信兒子會越來越進步，6月1日自己生日剛過，生日願望只有一個「兒子平安健康醒來」，這是他最開心的一件事情，他相信自己的願望一定會實現，他懇請關愛帷帷的大家，繼續為他兒子帷帷加油打氣祈福。