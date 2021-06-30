遭影射拍A片 警官請辭護尊嚴

警察專科學校一名男性隊職官，近日遭影射是網路上一支成人影片男主角。(記者李隆揆／翻攝)

一段色情網站成人影片近日在網路上流傳，劇中男主角打上馬賽克，但遭影射比對特徵後是警察 專科學校一名二線二星警務員；警察專科學校接獲檢舉調查，從影片無法辨認男優身分，當事員警也矢口否認。該員警事後自覺受辱已請辭，警專表示已啟動相關調查程序，不會因該員辭職停止，持續釐清中。

警專指出，遭影射拍成人片的警務員，在校內擔任隊職官，是中隊訓導人員，6月中詢問時，他態度平靜，否認拍片，表示遭人不當影射，深感屈辱；上周以無法續任隊職官工作、面對學生，希望個人及家人回歸平靜為由，向校方請辭獲准。

成人影片在網路上流傳，也在警專師生間傳開，影響警方形象。有員警、學生說，影片中男優穿著的衣褲、拖鞋，都與該名警員日常穿著相符，且身材、談吐口吻皆非常相近，雖然不敢100%確定，但真的很像。

認識該警務員的員警說，遭影射警務員個性隨和，在校內「算是嚴格的長官」，他熱愛運動，常參加馬拉松 、鐵人賽，並拍下影像上傳網路留作紀錄，得知遭影射為男優氣憤不已，強調自己不是成人片男主角，已經截圖蒐證，將循法律途徑捍衛自身權益。

警專表示，經調查發現影片男主角與當事警員確有部分特徵吻合，但無直接證據，雖該員否認、請辭，調查程序不會停止，將秉持不枉不縱原則，持續釐清，以正警紀。