我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

加州預算大撒幣 1500萬戶可望退稅1100元

加州7月1日起新法上路 金門大橋過橋費再調漲

遭影射拍A片 警官請辭護尊嚴

記者李隆揆／台北30日電
警察專科學校一名男性隊職官，近日遭影射是網路上一支成人影片男主角。(記者李隆揆／翻攝)
警察專科學校一名男性隊職官，近日遭影射是網路上一支成人影片男主角。(記者李隆揆／翻攝)

一段色情網站成人影片近日在網路上流傳，劇中男主角打上馬賽克，但遭影射比對特徵後是警察專科學校一名二線二星警務員；警察專科學校接獲檢舉調查，從影片無法辨認男優身分，當事員警也矢口否認。該員警事後自覺受辱已請辭，警專表示已啟動相關調查程序，不會因該員辭職停止，持續釐清中。

警專指出，遭影射拍成人片的警務員，在校內擔任隊職官，是中隊訓導人員，6月中詢問時，他態度平靜，否認拍片，表示遭人不當影射，深感屈辱；上周以無法續任隊職官工作、面對學生，希望個人及家人回歸平靜為由，向校方請辭獲准。

成人影片在網路上流傳，也在警專師生間傳開，影響警方形象。有員警、學生說，影片中男優穿著的衣褲、拖鞋，都與該名警員日常穿著相符，且身材、談吐口吻皆非常相近，雖然不敢100%確定，但真的很像。

認識該警務員的員警說，遭影射警務員個性隨和，在校內「算是嚴格的長官」，他熱愛運動，常參加馬拉松、鐵人賽，並拍下影像上傳網路留作紀錄，得知遭影射為男優氣憤不已，強調自己不是成人片男主角，已經截圖蒐證，將循法律途徑捍衛自身權益。

警專表示，經調查發現影片男主角與當事警員確有部分特徵吻合，但無直接證據，雖該員否認、請辭，調查程序不會停止，將秉持不枉不縱原則，持續釐清，以正警紀。

警察 馬拉松

上一則

遭柔道教練重摔 7歲童搶救70天不治

下一則

湧300萬點擊數 台中殘劑搶爆

延伸閱讀

前議員童仲彥當男優拍成人片 師長：震驚

前議員童仲彥當男優拍成人片 師長：震驚
篡位新一代亞洲空幹王？童仲彥喊話小豬「歡迎切磋」

篡位新一代亞洲空幹王？童仲彥喊話小豬「歡迎切磋」
日本早稻田大學正妹 畢業執導色情片 驚人薪資曝光

日本早稻田大學正妹 畢業執導色情片 驚人薪資曝光
女看A片沒聲音「不斷調大聲」 才發現連到鄰居藍芽喇叭

女看A片沒聲音「不斷調大聲」 才發現連到鄰居藍芽喇叭

熱門新聞

台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
為防止新冠肺炎致「快樂缺氧」猝死，血氧機成為偵測利器。（美聯社）

台開放海外攜回或寄送醫用血氧機 每人1台為限

2021-06-28 17:00
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40
指揮中心積極洽談莫德納疫苗代工，由台灣各家疫苗廠商量產，不過，前疾管局長蘇益仁認為，這是天方夜譚，難以跨過技術及量能等兩大關卡。記者侯永全／攝影

台灣代工莫德納疫苗 專家：天方夜譚

2021-06-29 16:22
本土疫情持續延燒，Delta變種病毒株更入侵台灣，病毒的防範再次成為民眾熱議的焦點。圖／聯合報系資料照片

雙層口罩真安全？醫提醒2族群不要這麼戴 2NG要注意

2021-06-27 18:03

精彩推薦

超人氣

更多 >
身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲

身價10億元 比特幣大戶傳意外身亡 享年41歲
重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

重返辦公室升溫 大辭職潮來臨 9成5考慮換工作

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可

邁阿密樓塌╱公寓開發商違規加蓋 被爆賄賂官員獲建築許可
邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音

邁阿密樓塌／失蹤老夫婦家屬接到16通市話 每通都雜音
最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留

最高院：稱回祖國恐遭迫害 審核移民申請時 有權無限期拘留