前議員童仲彥當男優拍成人片 師長：震驚

童仲彥(左)和露娜在記者會上有問必答。（圖：SWAG提供）

台北市前議員、金色力量黨主席童仲彥跨足成人片界，自己下海當男優，並在28日公布影片「番號」掀起話題。由於童仲彥就讀樹德科技大學人類性學研究所博士班，校方對於他參與成人影片的演出，也同步發出聲明，指AV產業在台灣 尚未合法化，貿然投入，容易引大眾負面的觀感與對人類性學所的錯誤解讀。

童仲彥日前在臉書粉專貼出劇照，並公布影片番號，與 Swagger 露娜搭檔演出「居家隔離性愛學」，力推防疫 性愛學與防疫性專區。

有媒體好奇他是否要跟羅志祥 （小豬）爭奪「亞洲空幹王」稱號，童仲彥大方表示，歡迎小豬一起交流切磋。他未設限，未來拍任何主題的成人片都可以，只要有人邀請、有觀眾願意收看，他就會繼續演下去。

不過童仲彥參與成人影片演出，引起熱議，他就讀的樹德科大人類性學所陸續接獲電話與信函關切，讓師生既震驚又惋惜。

樹德科大應用社會學院長兼人類性學所長林燕卿說，人類性學所成立至今，誠屬不易，「水能載舟、亦能覆舟」，性亦如此，尤其走在學術領域研究先鋒的人，每一步研究或行為，更應小心謹慎。

童仲彥去年以正取第一名考取樹德科技大學人類性學研究所博士班，女友則是碩班生。童仲彥過去曾留外以性議題論文取得碩士學位，也滿腹理想力為台灣性產業合法化發聲，因此，校方期許，他專心於性學研究，日後能成為優秀的性學研究學者。