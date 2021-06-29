「調教女王」警局前裸拍 掌鏡警記大過

高雄警方28日凌晨一點多找到涉嫌在警所外裸拍的崔女、林男，帶回警分局製作筆錄。（記者邱奕能／翻攝）

29歲崔姓女子前天凌晨在高雄市警三民一分局哈爾濱街派出所前穿風衣裸拍，照片上傳網站引發關注，警方昨天凌晨找到崔女與掌鏡34歲林姓男子，林是保四總隊支援台中市警員，至少二度替崔女拍攝三點全裸照片。台中警方昨天火速將林記一大過處分，列輔導對象，二人也被依妨害風化、侮辱公署等罪嫌送辦。

警方調查，崔姓女子在高雄從事服務業，社群 平台推特 （Twitter）自稱「調教女王」，今年5月才成立帳號，迄今已有一萬多名網友跟隨；崔女在推特中時常分享裸露相片、影片，都沒有打馬賽克，供不特定人瀏覽，甚至還會邀約網友「調教」，提供「調教項目表」給網友參考，涉有散布猥褻物罪等犯行。

林姓警員透過網路認識崔女僅數日，本月24日在台中市市政路、朝富路一帶，替崔女拍攝全裸照片、影片；27日凌晨他南下高雄，二人搭車到某旅館，再步行至附近哈爾濱派出所側邊，由林拿崔女手機再度拍攝裸照。

照片中崔女穿褐色風衣、戴粉紅色口罩 ，僅胸部、鼠蹊部用黑色星星遮蓋，照片上傳到崔女推特帳號，馬上引起警方注意。

警方昨天凌晨找到二人，意外發現林男警職身分。崔女連向警方致歉，稱只是酒後一時好玩；林男承認二度配合替崔女拍裸照，但不知道她會將照片上網。

林姓警員去年1月特考班畢業，同年7月分發保四總隊，8月支援台中市警局，負責無毒校園勤務，平時表現平平，無重大違紀行為。台中市警局昨天召開人評會，認定林行為嚴重影響警譽，記一大過，列關懷輔導對象，嚴加管考。

哈爾濱街派出所值班警員疏於注意致有人拍攝裸照，也被記劣蹟處分。