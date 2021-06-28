我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖：全美56.8%成人 完全接種疫苗

拜登下令空襲親伊朗民兵 敘媒：至少5死、有孩童喪生

網傳蘇貞昌勾結謝長廷賣國 前國民黨員遭送辦法官不罰

記者陳宏睿／台中28日電
台中市邱姓男子在網路散布訊息，遭警方依違反社維法送辦，台中地院台中簡易庭審理後，認為犯罪事實與構成要件不符，判邱免罰。(本報資料照片)
台中市邱姓男子在網路散布訊息，遭警方依違反社維法送辦，台中地院台中簡易庭審理後，認為犯罪事實與構成要件不符，判邱免罰。(本報資料照片)

台中市邱姓男子經營葬儀社，曾是國民黨員，但因行為屢傳爭議，已在今年間遭國民黨開除黨籍。邱在今年5月間，在LINE通訊軟體群組內傳送「行政院長勾結駐日代表賣國…國家安全被攻破」等訊息，遭台中憲兵隊情搜發現後，轉由第二警分局偵辦，警方依違反社會秩序維護法，函送台中地院裁處，台中地院認為，警方未調查邱言論影響公共安寧的程序，與構成要件不符，判邱免罰，可抗告。

裁定指出，邱姓男子（43歲）涉在今年5月11日在LINE通訊軟體「東區南區大小事」的群組內，多次發布「行政院長勾結駐日代表賣國，已由台中市第二分局保防組查獲！國家安全被攻破！請大家救救中華民國！」等訊息，遭台中憲兵隊情搜掌握後，轉由台中市第二警分局調查。

二分局通知邱到案，邱否認涉案，辯稱該言論是他的「兵推邏輯」，有掌握充分資料，還有先向第二警分局的保防組長報備過，警方可調閱他的行蹤軌跡，就可以證明他所說的是事實。全案由第二警分局完成警詢後，認定違反社維法函送台中地院裁處。

台中地院台中簡易庭審理發現，第二警分局未就地利之便，即時向二分局保防組長查明，邱是否有報備一事，也未檢附在卷證中，另外警方沒有調查，邱的言論究竟有何使聽聞者，產生畏懼或恐慌等負面心理，並達於影響公共安寧的程度，也缺乏積極證據。

法官指出，根據社維法規定，散布謠言，足以影響公共之安寧者，處3日以下拘留或新台幣3萬元以下罰鍰。所謂「散布」者，是指行為人在主觀有明知散布的是不實謠言，而將該謠言以語言、文字方式，傳播發布到公眾，且足以使聽文者，產生畏懼、恐慌，影響公共安寧的情形，才構成犯行，但警方調查的事證，與法條構成要件不符，判邱免罰，可抗告。

國民黨 LINE

上一則

聯亞新冠疫苗二期臨床報告 專家：有些遺憾

下一則

新聞眼／請問蘇院長…監委行使職權查原委 何來不厚道？

延伸閱讀

買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧

買疫苗遭勸阻 藍批政府刁難唱雙簧
侯友宜砲打中央：邊境防疫做半套…不能一錯再錯

侯友宜砲打中央：邊境防疫做半套…不能一錯再錯
日本是否再供台疫苗 謝長廷：「疫苗乞丐」說到此為止

日本是否再供台疫苗 謝長廷：「疫苗乞丐」說到此為止

怒批紓困4.0門檻高刁難 勞工灌爆蘇貞昌臉書

怒批紓困4.0門檻高刁難 勞工灌爆蘇貞昌臉書

熱門新聞

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

2021-06-21 10:35
台積電將捐贈BNT疫苗給政府。（本報系資料照片）

砸錢買疫苗 他指台積電、德國、台灣3方都贏

2021-06-20 15:30

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫

邁阿密塌樓╱1家3口來美度假打疫苗 提前返回遇劫
半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？

半數中共黨員擁高學歷 德媒：中國年輕人為何入黨？
武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎

武漢實驗室最後和唯一外國科學家 ：我沒染過新冠肺炎
港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光

港警機場抓人 逮捕蘋果日報前資深編輯馮偉光
iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免

iPhone充電小祕訣 想充就充免等用光 但NG行為要避免