我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台增88例本土確診、9人死亡 仍以新北最多

金山疫苗衝刺 打針抽獎、醫師上門協助獨居長者

好貴「粽」…七旬翁帶肉粽闖關回台 2顆挨罰20萬

記者游明煌／台北27日電
好貴的粽子！張姓男子自中國搭機返台帶2顆肉粽遭罰20萬元台幣，圖為示意圖。(記者游明煌／攝影)
好貴的粽子！張姓男子自中國搭機返台帶2顆肉粽遭罰20萬元台幣，圖為示意圖。(記者游明煌／攝影)

張姓男子去年自上海搭機返台，因未主動申報檢疫，被海關在行李內查獲豬肉產品蛋黃鮮肉粽二個，依違反動物傳染病防治條例送辦，行政院農委會裁處20萬元（台幣，下同，約7174美元）罰鍰，張男不服提起行政訴訟，日前遭基隆地院駁回，等於兩顆肉粽價值20萬。

判決指出，張男去年10月24日從上海浦東機場搭機，從台北松山機場入境，未主動申報檢疫，由關務署台北關松山分關的綠線免申報台通關，海關查獲其行李內攜帶豬肉產品蛋黃鮮肉粽二個，重0.42公斤，移請農委會處理。

張男被依違反動物傳染病防治條例規定，裁處20萬元罰鍰，並將檢疫物銷燬，張男不服向農委會提訴願被駁，改向基隆地院提行政訴訟。

張男主張，他是70多歲獨居老人，曾因空腹昏倒，所幸旁邊有人及時提供食物搶回一命，他是為防範空腹昏倒，有臨時、急迫之生命危險攜帶檢疫物，絕無違反動物傳染病防治條例之故意或過失行為，不應被處罰。

張男還說，他靠每月3000元老人津貼過日，現今大學畢業學新鮮人年薪，大約只有20至30萬元，原處分以常人難負荷高額罰鍰，顯違反公平比例原則。張男指出，粽子內的豬肉微細肉末量，更未見蛋黃肉餡，且他年老視衰，自始不知其中有二小粒肉品。

法官認為，肉類形狀及多寡，並不會減少引入重大動物傳染病風險，且粽子檢視後確認為含豬肉產品，豬肉塊無論長寬，都非極細小碎粒肉，張男如空腹會導致身體不適，自有適當藥物或無違規食物可供施用，主張理由欠缺合理性。

機場 獨居老人

上一則

台政院等8天才與永齡台積簽疫苗文件 挨批拖延

下一則

前監委高鳳仙辭世 防暴三法推手、曾調查啟聰學校性侵案

延伸閱讀

驗出類固醇、禁賽四年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

驗出類固醇、禁賽四年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的
驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的

驗出類固醇遭禁賽4年 美國長跑女將：墨西哥捲餅害的
浙江五芳齋粽子 擬募資1.6億美元 赴上海掛牌

浙江五芳齋粽子 擬募資1.6億美元 赴上海掛牌
1顆肉粽熱量等於2碗飯 營養師：掌握「粽」點少負擔

1顆肉粽熱量等於2碗飯 營養師：掌握「粽」點少負擔

熱門新聞

ICU重症醫師陳志金於FB發文分享疫苗全球使用率的報導，根據英國BBC指出，AZ疫苗全球使用率居冠，莫德納疫苗則排名第三。(報系資料照／記者侯永全攝影)

疫苗全球使用率出爐 莫德納只排第三 這款最多國使用

2021-06-21 13:56
美國捐贈的250萬劑莫德納疫苗，專機於美東時間19日清晨從田納西州曼非斯市起飛，預計今晚抵達台灣。圖／取自蕭美琴臉書

美250萬劑疫苗20日抵台 蔡英文：美國是真朋友

2021-06-19 14:25
台灣近期赴美打疫苗需求大增，傳出有民眾「包艙」的情況。示意圖。（圖取自華航官網）

「商務艙被包艙了」 台灣飛美增 他買3張機票臨時被調位

2021-06-23 19:23
防堵Delta變異株，中央流行疫情指揮中心宣布，6月27日零時起，自英國、印度等7個「重點高風險國家」入境旅客一律入住集中檢疫所14天。圖為桃園機場旅客入境由防疫人員核實檢疫電子申報資料。記者鄭超文／攝影

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

2021-06-25 19:31
年代主播張雅琴（左）昨獨家專訪總統蔡英文。圖／摘自YouTube

張雅琴獨家專訪蔡英文 爆總統做這3件事讓她超意外

2021-06-22 11:40

詩人吳岱穎睡夢中辭世 享年45歲

2021-06-21 10:35

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題

邁阿密塌有預兆？2018年報告：須全面修復系統性問題
鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售

鳳凰衛視創始人劉長樂加州豪宅 760萬元求售
大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」

大S喊離汪小菲無果 網友指她才是「最大贏家」
FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險

FDA加註警語 輝瑞、莫德納疫苗恐增心肌炎風險
世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？

世説新聞／好多華人正搬走 「黃金」州變「糞土」？