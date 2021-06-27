好貴「粽」…七旬翁帶肉粽闖關回台 2顆挨罰20萬

好貴的粽子！張姓男子自中國搭機返台帶2顆肉粽遭罰20萬元台幣，圖為示意圖。(記者游明煌／攝影)

張姓男子去年自上海搭機返台，因未主動申報檢疫，被海關在行李內查獲豬肉產品蛋黃鮮肉粽二個，依違反動物傳染病防治條例送辦，行政院農委會裁處20萬元（台幣，下同，約7174美元）罰鍰，張男不服提起行政訴訟，日前遭基隆地院駁回，等於兩顆肉粽價值20萬。

判決指出，張男去年10月24日從上海浦東機場 搭機，從台北松山機場入境，未主動申報檢疫，由關務署台北關松山分關的綠線免申報台通關，海關查獲其行李內攜帶豬肉產品蛋黃鮮肉粽二個，重0.42公斤，移請農委會處理。

張男被依違反動物傳染病防治條例規定，裁處20萬元罰鍰，並將檢疫物銷燬，張男不服向農委會提訴願被駁，改向基隆地院提行政訴訟。

張男主張，他是70多歲獨居老人 ，曾因空腹昏倒，所幸旁邊有人及時提供食物搶回一命，他是為防範空腹昏倒，有臨時、急迫之生命危險攜帶檢疫物，絕無違反動物傳染病防治條例之故意或過失行為，不應被處罰。

張男還說，他靠每月3000元老人津貼過日，現今大學畢業學新鮮人年薪，大約只有20至30萬元，原處分以常人難負荷高額罰鍰，顯違反公平比例原則。張男指出，粽子內的豬肉微細肉末量，更未見蛋黃肉餡，且他年老視衰，自始不知其中有二小粒肉品。

法官認為，肉類形狀及多寡，並不會減少引入重大動物傳染病風險，且粽子檢視後確認為含豬肉產品，豬肉塊無論長寬，都非極細小碎粒肉，張男如空腹會導致身體不適，自有適當藥物或無違規食物可供施用，主張理由欠缺合理性。