實聯制簡訊遭濫用？立委籲保護個資

法官指警方藉簡訊實聯制鎖定嫌犯行蹤，質疑超過防疫使用。立委、民團呼籲成立獨立保護專責機構，確保個資不被濫用。(記者許正宏／攝影)

疫情指揮中心再三保證，實聯制簡訊不會另作防疫以外使用，卻有法官爆出警方藉此鎖定嫌犯行蹤，民眾黨立委張其祿及台灣 人權促進會皆表示，應成立獨立保護專責機構，確保個資 不會被濫用；國民黨立委李貴敏說，歐盟已祭出更嚴格的資料保護法規，台灣若有疑似侵害個資的行為，恐影響國際評分。

刑事警察局日前澄清，没有調取嫌犯或他人的簡訊實聯制任何資料，而是依通保法，發現犯嫌曾有發送實聯制簡訊，警方掌握發送區域後，逐一進入商家比對手機實聯制代碼，才調查出嫌犯出現實際地點。

一位偵查隊資深刑警坦言，曾有刑警為了辦案向指揮中心詢問能否調閱簡訊內容，但都被拒絕，不過在偵查重大刑案時，若能開放調閱，對偵辦速度會更有效率。

該刑警指出，對犯嫌通訊檢查時，可看到在什麼時間打電話、傳簡訊給什麼人，但看不到簡訊內容，無法得知場所代碼，可藉由發射簡訊的基地台，掌握周邊300公尺的區域，再11比對監視器確認出沒地點。

張其祿指出，警方監察仍可看到簡訊實聯制的紀錄，並藉此進行偵查，有「明知違法疑慮卻為之」狀況。法務部、內政部應行文全國偵查機關，禁止調取並主動排除「疫調簡訊」進行犯罪偵防，法務部也應修正通保法，將實聯制簡訊排除監察記錄之外。

民眾黨立委高虹安指出，目前實聯制有簡訊、紙本登記、Google表單等多種形式，若要匡列確診足跡，只能以土法煉鋼方式詢問或調閱監視器比對，既不精準又缺乏效率，政府應儘速規畫能即時整合實聯資料的平台，解決數據收集、分析、使用者個資保護、資料銷毀、確診者足跡紀錄、精準匡列等問題。

高虹安也以新加坡採用「Trace Together」App 為例說，該App可記錄每個人的進出軌跡，App也能與個人資料連動，不像台灣的「社交距離App」需仰賴當事人主動通報，能更容易做防疫的接觸追蹤，且行蹤資料會在25天後自動刪除。