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飛關島打疫苗爆量 4天1000人候補

台灣新聞組╱台北26日電
關島觀光局日前宣布開放外國旅客打疫苗，引發台灣一波搶購潮，但防疫新規讓關島疫苗行買氣有了變數。(取材自推特)
關島觀光局日前宣布開放外國旅客打疫苗，引發台灣一波搶購潮，但防疫新規讓關島疫苗行買氣有了變數。(取材自推特)

關島觀光局日前宣布開放外國旅客打疫苗，看準商機，雄獅、鳳凰等旅行社相繼推出自由行產品，引發一波搶購潮，短短4天，雄獅訂單已近2000筆、超過1000人候補，還有家庭提出13人座小包機需求，一早就有旅客一次付訂200萬元(台幣，下同，約7萬美元)。不過指揮中心昨臨時宣布，從關島回台要集中檢疫14天，換算下來每人要多花2萬元，也讓關島疫苗行買氣有了變數。

本報系聯合報報導，關島宣布「開放外國旅客前往關島打疫苗」，吸引台灣不少旅行業者躍躍欲。雄獅旅行說，目前訂單需求近2000筆，已付訂比率超過五成。除了原本長榮航空提出4趟次申請，也會與另外兩家航空公司提出直航需求，預計會加賣到12趟次。

鳳凰旅行社說，目前報名人數超過總數的七成，付訂人數則還在統計中。可以看見關島周二才宣布，民眾很踴躍，甚至比帛琉旅遊泡泡還踴躍，不排除加開兩趟次。

不過儘管關島疫苗自由行夯，但指揮中心昨臨時宣布，27日起，加嚴入境檢疫措施，從關島回台面臨自費入住檢疫旅館14天，換算下來每人起碼多花2萬元，也讓關島疫苗行買氣有了變數。

蘋果日報報導，鳳凰旅遊總經理卞傑民表示，新制度公布很臨時，有點措手不及，原本旅客回台後可以住在家裡檢疫，現在變成要自費住防疫旅館，會多出不少費用，因此希望指揮中心仍可以開放旅客居家檢疫，不然恐會有退訂潮。

雄獅旅遊總經理游國珍表示，新規定肯定會有影響，但仍要看想赴關島打疫苗的市場需求有多大，如果去關島是為了打疫苗而去，相關忍受和費用、限制條件，都是旅客出發前必須考量的重點，如果訂單下降，代表後續需求航班也要跟著調整，這些都會滾動式調整。

目前包括雄獅、鳳凰、KKday、巨大旅遊等四家加入關島自由行市場。游國珍說，旅客主要目的是打疫苗，單一航點對旅行社幫助不大。卞傑民也說，這次只是協助機加酒，對旅行社恐怕還是沒有長遠助益。

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