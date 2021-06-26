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「不敵無能政府」老字號牛肉湯熄燈 遭1星負評洗爆

記者鄭維真、鄭惠仁／台南26日電
台南知名鴻品牛肉湯店老闆張志宏（中）去年與陳時中（左二）、民進黨立委郭國文（右一）、高雄市長陳其邁（右二）開心合照推薦台南牛肉。(圖：郭國文提供)
台南知名鴻品牛肉湯店老闆張志宏（中）去年與陳時中（左二）、民進黨立委郭國文（右一）、高雄市長陳其邁（右二）開心合照推薦台南牛肉。(圖：郭國文提供)

又有老店不敵疫情衝擊收攤。台南市老字號鴻品牛肉湯店宣布，市政府店營業到7月底，臉書上寫著「敵不過無能政府」，許多老饕紛留言不捨，也網友跑到Google留下1星負評狂罵；老闆張志宏去年曾與衛福部長陳時中開心合照，一同推薦台南牛肉，一年後分店面臨停業，格外引發關注。

已有20年歷史的鴻品牛肉湯總店設於台南市永康區，3年前在中華西路設市政府店，因肉質鮮嫩、口味獨到，打出知名度。去年挺過疫情衝擊，但今年5月中旬，台灣疫情提升為三級警戒，餐廳只能外帶不能內用，由於涮牛肉講求的是當下口感，生意大受影響。

鴻品牛肉湯在疫情三級警戒後，為支持醫護人員，曾發起牛肉湯買一送一的專屬優惠，並多次響應社會號召，但業者23日在臉書發文，感嘆每月固定燒台幣7、80萬元的開銷，實在撐不下去了，「曾經無役不與的鴻品敵不過現實主義與無能的政府，一再延遲的警戒，在此宣布營業至7月底將結束營業」。

另據ETtoday報導，許多網友看到鴻品牛肉湯痛批政府「無能」，立刻到Google留下1星負評說，「口味不差，但是老闆看來不太厚道。賺錢是自己有能力；賠錢就是政府無能？好棒的邏輯」、「政府已經很辛苦了，阿中部長幫我們守了一年了不知道感恩？沒有時中部長你去年就倒了，還有今天能上電視批評政府嗎」、「藍色牛肉湯看著噁心窩（我）不敢吃」、「很好！結束營業，反正台南還有一堆牛肉湯」。

有網友將負評截圖PO到PTT，透露鴻品牛肉湯的老闆在震災時，免費提供牛肉麵給救災人員，「這完全符合我對台灣人的印象，純樸、熱情、熱血、友善、友愛，他毫無疑問的是熱愛這片土地的，然而這一切都變了，直到他對政府有點小抱怨之後」，「只因為他的店不得不收掉了，只因為他對政府有些抱怨，他現在就成了4%藍白柯韓昌館譚粉、成了同路人」。

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