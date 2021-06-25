長照悲歌 孫子手刃失智祖母 發抖自首稱「幫解脫」

新竹31歲男子疑不堪長期照顧失智、行動不便的87歲祖母，先用枕頭悶暈，再持菜刀割喉致祖母慘死，圖非當事人。（本報資料照片）

31歲葉姓男子疑不堪長期照顧失智 、行動不便的87歲祖母，昨天中午趁祖母午睡用枕頭悶暈，再持菜刀割喉致死；葉行凶後打電話「自首」，稱是「幫阿婆解脫」。死者頸部及臉部都有刀傷，傷口割斷頸動脈深及氣管，檢察官 指示下周一解剖釐清致命傷，朝殺害直系血親尊親屬罪嫌偵辦。

警方調查，葉男與祖母、哥哥同住新竹縣芎林鄉老宅，35歲哥哥上班維持家計，葉領有身心障礙手冊，高中畢業後無業待在家中，平時負責照料祖母生活起居。

昨天中午，葉男趁祖母午睡，拿枕頭悶住她的頭，發現祖母昏迷未斷氣，又到廚房拿菜刀朝頸部割喉行凶，祖母頸動脈被割斷，當場慘死。

葉男隨後打電話報案，警方得知趕赴現場已來不及，葉嫌祖母早已死亡；當時葉男全身顫抖，承認弒親，並交代行凶過程，稱是「幫阿婆解脫」。

鄰居說，葉男父親因酗酒肝硬化早逝，母親離異後未同住，家境不佳，前幾年阿婆還會撿破銅爛鐵、資源回收變賣；葉男則很少與鄰居來往。

縣府社會處說，葉男日前申請居家服務及喘息服務，22日派員評估後核准通過，沒想到悲劇還是發生。