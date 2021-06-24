鐵路警命案判17年定讞 家屬不滿

患有思覺失調症的鄭姓男子持刀殺死鐵路警察李承翰，最高法院判17年徒刑，強制監護5年定讞。(本報資料照片)

鐵路警察 李承翰前年在火車上被患有思覺失調症鄭姓男子持刀刺殺身亡，一審判鄭無罪，二審認為鄭辨識、控制能力顯著降低而非喪失，改以殺人罪判17年，執行後強制監護5年，最高法院昨駁回上訴定讞。

「我先生也不能接受！」李承翰母親張秀珍昨天受訪表示無奈，她說二審宣判後小姑夢到李承翰父親，說一個小孩就這樣子消失，判17年不滿意也無法接受。法律怎麼判她不懂，只希望政府保障警察生命安全，不要再讓這種人出來害到人；一個孩子因為執法被殺害，誰能夠接受！

檢方和鄭不服二審判決均上訴第三審，檢方主張鄭為「反社會型人格」，不是精神疾病，不適用減刑；鄭主張受妄想型思覺失調症影響，導致無法辨識行為違法，認為二審判決理由不備。

最高法院認為，二審依據精神鑑定結果、證人證述，認定鄭有殺人犯行，但因精神病症急性發作，導致辨識能力降低而減刑，已詳盡敘述判決理由，並無違背法令。

檢方和鄭上訴爭執事實，或只憑己見指摘二審判決違法，和能上訴第三審的違法情形不同，昨判決駁回上訴，全案定讞。

鄭思覺失調症發作，妄想遭朋友設計要和女兒一起謀害他詐領保險 金，2019年7月3日陸續前往台南市安南派出所等地陳述有人要殺他；隨後搭火車時因補票問題，在嘉義火車站被列車長要求下車爆發衝突，持刀刺殺前來處理警員李承翰腹部，李送醫不治。

嘉義地方法院一審認定鄭犯案時受精神障礙影響，不能辨識行為違法，判無罪，並應入相當處所監護5年；台南高分院二審認為，考量榮總嘉義分院、成大醫院精神鑑定報告、鑑定醫師證詞，鄭犯案時雖受精神障礙影響，辨識行為能力、控制能力降低，但沒有完全喪失，依法減刑，而非不罰，依殺人罪判刑17年，執行完畢入相當處所監護5年。