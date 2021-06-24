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鐵路警命案判17年定讞 家屬不滿

記者林孟潔、卜敏正╱綜合24日電
患有思覺失調症的鄭姓男子持刀殺死鐵路警察李承翰，最高法院判17年徒刑，強制監護5年定讞。(本報資料照片)
患有思覺失調症的鄭姓男子持刀殺死鐵路警察李承翰，最高法院判17年徒刑，強制監護5年定讞。(本報資料照片)

鐵路警察李承翰前年在火車上被患有思覺失調症鄭姓男子持刀刺殺身亡，一審判鄭無罪，二審認為鄭辨識、控制能力顯著降低而非喪失，改以殺人罪判17年，執行後強制監護5年，最高法院昨駁回上訴定讞。

「我先生也不能接受！」李承翰母親張秀珍昨天受訪表示無奈，她說二審宣判後小姑夢到李承翰父親，說一個小孩就這樣子消失，判17年不滿意也無法接受。法律怎麼判她不懂，只希望政府保障警察生命安全，不要再讓這種人出來害到人；一個孩子因為執法被殺害，誰能夠接受！

檢方和鄭不服二審判決均上訴第三審，檢方主張鄭為「反社會型人格」，不是精神疾病，不適用減刑；鄭主張受妄想型思覺失調症影響，導致無法辨識行為違法，認為二審判決理由不備。

最高法院認為，二審依據精神鑑定結果、證人證述，認定鄭有殺人犯行，但因精神病症急性發作，導致辨識能力降低而減刑，已詳盡敘述判決理由，並無違背法令。

檢方和鄭上訴爭執事實，或只憑己見指摘二審判決違法，和能上訴第三審的違法情形不同，昨判決駁回上訴，全案定讞。

鄭思覺失調症發作，妄想遭朋友設計要和女兒一起謀害他詐領保險金，2019年7月3日陸續前往台南市安南派出所等地陳述有人要殺他；隨後搭火車時因補票問題，在嘉義火車站被列車長要求下車爆發衝突，持刀刺殺前來處理警員李承翰腹部，李送醫不治。

嘉義地方法院一審認定鄭犯案時受精神障礙影響，不能辨識行為違法，判無罪，並應入相當處所監護5年；台南高分院二審認為，考量榮總嘉義分院、成大醫院精神鑑定報告、鑑定醫師證詞，鄭犯案時雖受精神障礙影響，辨識行為能力、控制能力降低，但沒有完全喪失，依法減刑，而非不罰，依殺人罪判刑17年，執行完畢入相當處所監護5年。

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