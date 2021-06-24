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專訪美資深官員：美台關係強健 美中關係競爭

台灣百萬富豪近61萬人 增幅超星港韓

編譯洪啟原╱綜合23日電
瑞士信貸「2021年全球財富」報告指出，台灣共有60.9萬名百萬美元富豪，約占全球的1%。(美聯社)
瑞士信貸「2021年全球財富」報告指出，台灣共有60.9萬名百萬美元富豪，約占全球的1%。(美聯社)

瑞士信貸22日發布「2021年全球財富」報告指出，儘管面臨新冠肺炎疫情的影響，去年仍有超過500萬人躋身百萬美元富豪行列。報告也預估，亞洲地區2020至2025年的百萬美元富豪人數料將大幅增長，台灣將增加超過69%，增幅大於星港韓，也領先全球平均增幅。

瑞信報告顯示，去年全球財富淨值為100萬美元以上的百萬美元富豪人數，增加521.1萬人至5608.4萬人，占全球成年人口的比率歷來首度超過1%，肇因各國央行大幅寬鬆貨幣政策，拉抬股票與房屋等資產價格。

美國去年百萬美元富豪人數最多，共2200萬人、占全球的39.1%，中國大陸以9.4%的占比居次，第三為日本的6.6%。台灣共有60.9萬名百萬美元富豪，約占全球的1%，占比和2020年報告相同。

去年全球的總財富增加7.4%至418.34兆美元，平均每位成人財富也增6%至創紀錄的7萬9952美元。瑞士平均每位成人的財富增最多，美國和香港分居二、三名。

台灣去年平均每位成人財富增加1萬5270美元至23萬8860美元。以中位數來說，台灣每位成人財富也提高6660美元至9萬3040美元。

報告也預估2020-2025年的財富展望，預測全球2025年時百萬美元富豪將增加約2.8萬人(增幅49%)至8401.4萬人，以波蘭預估將增加98%最多，其次為中國大陸的92.7%。

台灣的百萬美元富豪人數到2025年時，預估將增加至103.1萬人，比2020年增加69.3%，增幅分別大於南韓的68.6%、新加坡的61.9%、及香港的59.8%。

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