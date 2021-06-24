傳海運少東砸500萬包商務艙飛美 1人獨享24座

圖為華航商務艙示意圖。(圖：華航提供)

台灣疫苗 短缺，有人選擇搭機到美國 打疫苗，有民眾花60萬元(台幣，下同，約2萬美元)訂購3張華航赴美的商務艙機票，事前已選位，但起飛前被地勤告知有其他旅客包下商務艙，需調位，事件在網路上發酵後，華航表示已連絡旅客致歉。目前赴美商務艙機票1張約20萬元，推估旅客砸近500萬元「包艙」。

本報系聯合報報導，航空業從業人員表示，航空公司一直都有推包艙、包區、包位，甚至是包機的服務，保守估計這名旅客至少單程就花了250萬左右的優惠價格「包區」飛美國。

蘋果日報報導，網路上近日流傳影片，指6月17日真實發生事件，有一家3口要回美國，買了3張商務艙票，花了60萬，去機場路上，接到旅行社通知說臨時要更改他們的座位位置，原來是有人臨時包了商務艙第一區24個位子；原本上飛機後還有點質疑，結果真的發現商務艙第一區真的只有一位先生獨享，連保鑣都沒有。

報導指出，包下商務艙整區的男子是一名中年人，戴著口罩和眼鏡，身旁兩名空服員穿著防護衣，輕鬆站在一旁和他聊天，身旁沒有保鏢護駕。

網傳該名包下華航商務艙的男子是萬海少東陳致遠，但萬海回應對此傳聞「一概不予置評」。因陳致遠也是華航官派董事，交通部長王國材回應，並不認識華航董事陳致遠，也不清楚事情經過，這應屬他個人與華航之商業行為。

華航則對此強調，旅客資料涉及個人隱私，不便說明。

由於現在飛美航班機票大漲，美西商務艙機票來回至少要20萬左右，外界預估這名神祕大戶的包區機票價格要500萬元；保守估計單程商務艙機票約10萬元，包區24席約240、250萬元左右。

航空業從業人員指出，台灣隱形富豪不少，選擇包下航空公司商務艙，而非自己包一架私人飛機，其實也是最好的決定。一般來說，搭機赴美一趟航程至少10小時起跳，民航機商務艙座位舒服、餐點好，也有空服服務，機艙空間也寬敞；若自己包一架灣流私人飛機，座位大小和民航機商務艙差不多，但餐點、廁所空間等都不會比搭民航機商務艙舒服，價格也較貴。