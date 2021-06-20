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94歲金山華裔婆婆遭刺傷 影像曝光 無人及時伸援手

情殺? 預謀撞車殺人 嫌犯肇逃後輕生

記者林佳彣／宜蘭19日電
鄭男騎車遭王嫌從後頭追撞，現場留有約23公尺煞車痕跡。(圖：三星警分局提供)
鄭男騎車遭王嫌從後頭追撞，現場留有約23公尺煞車痕跡。(圖：三星警分局提供)

宜蘭縣三星鄉前天上午發生一起肇逃車禍，造成鄭姓騎士送醫不治，在事故發生後，警方調閱沿線監視器追查，認為王姓男子涉有重嫌，當天下午在紅柴林產業道路附近樹叢發現人車，還有一把疑似凶刀的物證，但王男已輕生，行凶動機是否與妻子多年前的外遇有關，有待釐清。

據了解，王男（69歲）20多年前懷疑鄭男（63歲）與妻子有染下殺手未成，之後因持槍傷害、殺人未遂等罪入監服刑；王男出獄後，疑仍對鄭男耿耿於懷，前天早上7點多，在三星鄉中山路3段埋伏，選定地點停留二至三分鐘。

王男等到鄭男騎車經過時，一路尾隨約六、七百公尺，接著從後頭用力追撞，鄭男被撞後當場倒地，緊急送醫不治，王男不知去向；路過民眾目擊肇事車逃逸，鄭男倒地時鮮血直流，趕緊打電話報案。

警方獲報到場勘驗，發現地面留有逾20公尺刮車痕，隨即進行地毯式過濾、調閱監視器，並沿線搜索可疑車輛，鎖定王男嫌疑重大。

剛上任的三星警分局偵查隊長蔡翔閔、三星派出所長林中弘分別率隊搜尋，林中弘不久後便在紅柴林產業道路附近，發現作案車輛及輕生的王男，警方立即封鎖現場，通知鑑識小組到場採證，現場還尋獲一把刀，至於王男行凶與輕生動機，待進一步調查釐清。

地方人士透露，鄭男是一名農夫，平時與妻務農種梨，都是自種自銷，他每日早上7點多都會外出採買、路線固定，就在意外發生當天，他幫孫子買完巧克力回程後，沒想到遇上死劫。

據悉，鄭男的耳後到脖子有傷痕，身上多處撕裂傷、大量出血，確切死因要等到下周檢方解剖釐清；三星鄉農會表示，鄭男與產銷班互動良好，近期正值梨子採收季節，詎料不幸過世，會協助鄭家銷售水果。

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