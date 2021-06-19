網上學的 寵物繁殖老闆改當毒菇農

保三總隊第一大隊台中偵查分隊經過長期追查，在陳男住家查獲高達6.4公斤第二級毒品西洛西賓（迷幻蘑菇）及培養烘乾製造設備一批。(記者余采瀅／翻攝)

從事寵物犬繁殖販售的陳姓男子，因疫情 衝擊生意，防疫期間從網路學習栽種迷幻蘑菇（二級毒品 ）資訊，在自家栽培種植，轉行當起「毒菇農」，透過網路兜售牟利；保三總隊在陳男住家查獲6.4公斤迷幻蘑菇及培養製造設備，台中地檢署日前依毒品罪起訴陳男。

警方去年4月在台中市華美西街破獲張男栽種製造大麻案，在證物中發現乾燥迷幻蘑菇，經追查鎖定貨源來自高雄市岡山區的陳男，去年11月於陳男住處查獲6.4公斤西洛西賓毒品（俗稱迷幻蘑菇）、培養烘乾製造設備。

陳男（33歲）家境優渥，原本與女友經營寵物犬繁殖場，因疫情影響，轉行成為「毒菇農」，警方搜索時，他起初還裝傻，辯稱是種植一般食用香菇，連同住的媽媽也不知兒子栽植毒菇，以為是一般香菇，得知後相當詫異。

陳男供稱，他從網路習得迷幻蘑菇相關資訊，由國外購進「孢子印」自行培養栽種、製造、烘乾，自己試吃確保無虞後，半年前透過網路以每公克批發價400元(台幣，下同)、零售價800元，於網路社群兜售，再利用無人商店進行收寄貨轉手交易。

西洛西賓在台灣 列二級毒品，因含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素，可干擾大腦神經系統的信號傳遞而具有強烈迷幻作用，服用後可產生多重幻覺加疊及時空錯置，恐危及性命，又因藥效影響長，服用者產生精神病障礙最長可達一年。