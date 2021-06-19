我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

加州解封 賣場湧人潮 華人謹慎：不戴口罩像裸體

網上學的 寵物繁殖老闆改當毒菇農

記者余采瀅／台中19日電
保三總隊第一大隊台中偵查分隊經過長期追查，在陳男住家查獲高達6.4公斤第二級毒品西洛西賓（迷幻蘑菇）及培養烘乾製造設備一批。(記者余采瀅／翻攝)
保三總隊第一大隊台中偵查分隊經過長期追查，在陳男住家查獲高達6.4公斤第二級毒品西洛西賓（迷幻蘑菇）及培養烘乾製造設備一批。(記者余采瀅／翻攝)

從事寵物犬繁殖販售的陳姓男子，因疫情衝擊生意，防疫期間從網路學習栽種迷幻蘑菇（二級毒品）資訊，在自家栽培種植，轉行當起「毒菇農」，透過網路兜售牟利；保三總隊在陳男住家查獲6.4公斤迷幻蘑菇及培養製造設備，台中地檢署日前依毒品罪起訴陳男。

警方去年4月在台中市華美西街破獲張男栽種製造大麻案，在證物中發現乾燥迷幻蘑菇，經追查鎖定貨源來自高雄市岡山區的陳男，去年11月於陳男住處查獲6.4公斤西洛西賓毒品（俗稱迷幻蘑菇）、培養烘乾製造設備。

陳男（33歲）家境優渥，原本與女友經營寵物犬繁殖場，因疫情影響，轉行成為「毒菇農」，警方搜索時，他起初還裝傻，辯稱是種植一般食用香菇，連同住的媽媽也不知兒子栽植毒菇，以為是一般香菇，得知後相當詫異。

陳男供稱，他從網路習得迷幻蘑菇相關資訊，由國外購進「孢子印」自行培養栽種、製造、烘乾，自己試吃確保無虞後，半年前透過網路以每公克批發價400元(台幣，下同)、零售價800元，於網路社群兜售，再利用無人商店進行收寄貨轉手交易。

西洛西賓在台灣列二級毒品，因含有裸蓋菇鹼和脫磷酸裸蓋菇素，可干擾大腦神經系統的信號傳遞而具有強烈迷幻作用，服用後可產生多重幻覺加疊及時空錯置，恐危及性命，又因藥效影響長，服用者產生精神病障礙最長可達一年。

毒品 疫情 台灣

上一則

台長輩「臨陣不打」增多 該不該勸打疫苗？兒女好掙扎

下一則

停課滿月 部分學生「線上」失學

延伸閱讀

禁售大麻案 新州富蘭克林區議會通過

禁售大麻案 新州富蘭克林區議會通過
粽香話端午

粽香話端午
萬鑫鑫的陶藝課（二四）

萬鑫鑫的陶藝課（二四）
好吃粽子一定要有哪些餡料？網熱議：沒「它」就沒靈魂

好吃粽子一定要有哪些餡料？網熱議：沒「它」就沒靈魂

熱門新聞

圖為向華強（右一）、陳嵐（右二）今年1月為媳婦在台北辦歸寧宴與孫女百日宴。（取自陳嵐微信）

向華強妻：「台灣省」現被全世界恥笑 只想快點逃離

2021-06-15 11:27
圖為施打莫德納後的疫苗空瓶。中央社

台首例打AZ疫苗死亡 打莫德納送加護病房

2021-06-11 17:06
高端、聯亞疫苗若尚未與美方討論提出申請，可能已無法取得美國緊急使用授權。記者蘇健忠／攝影

FDA喊停 高端恐難取得美方緊急授權

2021-06-13 18:33
輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
AZ疫苗為長者施打第二日，新北市新店馬公運動中心體育館一早就有許多人施打，依報到、問診、注射及留觀等程序完成作業。記者潘俊宏／攝影

台灣長者接種AZ疫苗 2天11死

2021-06-16 14:16
對於資深媒體人彭文正（左）指總統蔡英文（右）已接種輝瑞BNT疫苗，總統府發言人張惇涵13日表示，這是不折不扣的謠言。（中央社檔案照片）

彭文正指蔡英文已打輝瑞 指揮中心調閱系統證實未施打

2021-06-13 10:19

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
華社再爆倒會 金額恐達千萬

華社再爆倒會 金額恐達千萬
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利
如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧

如何切洋蔥不會淚流滿面？內行人傳授6技巧
秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強

秘魯驚見新變種病毒傳29國 WHO：傳播力和抗藥性恐更強
助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元

助歸正途 紐約市年輕遊民每月可領1250元