停課滿月 部分學生「線上」失學

全台「停課不停學」滿一個月，卻仍有學生沒有行動載具，或因手機網路沒有吃到飽，導致短暫失學。(本報資料照片)

全台「停課不停學」滿一個月，卻仍有學生因沒有行動載具，或是手機 網路沒有吃到飽，導致有時沒上線，短暫失學狀況層出不窮。教師憂心，若孩子本身學習力較低落，未來恐出現M型化發展。

另有家長團體搜集4000份調查問卷，發現有34%學童需要課業指導，但醫療防疫 人員疲於奔命，無法給予子女足夠的學習支持。

全國教師工會總聯合會日前針對高中職教師線上教學進行問卷調查，有高達95%高中教師採用線上教學，卻發現目前恐仍有上千位高中生因設備不足，無法線上學習。

全教總也發現，有不少學生的學習設備僅是一支「手機」，但螢幕小，視力恐受損，向學校請求協助發給平板時，卻被以「已有設備」為由而拒絕；也有學生手機網路因沒有「吃到飽」，因此缺課；還有學生擔心借用設備損壞要照價賠，因此拒借。

國民黨智庫昨也召開記者會，台灣教育人員產業工會理事長楊益風表示，現在的差距不再以城鄉來分，而是數位落差，若孩子本身學習力較低落，未來恐出現M型化發展。

全國家長團體聯盟日前也發起問卷調查，收集4005名家長意見，發現在家沒有足夠電腦或網路設備的學童，學習成效差；另有34%的學童須課業指導，但醫療防疫人員無法給予子女足夠的學習支持，親師溝通也需再加強。

全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽也指出，澎湖、金門的網路塞車問題相當嚴重，另在苗栗、南投、台東，也傳出低收入戶的孩子根本就無法上線，甚至連設備都沒有；還有家長反映，孩子長時間取得手機使用權，被拐去小額支付還不自覺。

面對教學現場軟硬體設備不足，教育部 統計，至今年6月上旬，經公私協力募集網卡、分享器，目前已可滿足弱勢學生所需；行動載具尚缺246台，已編列防疫特別預算因應；倘學生居家環境無法遠距教學，仍可到校學習。