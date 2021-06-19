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台本土確診增127例、20死 僅7縣市有新案例

抗疫影響？台灣死亡人數 11年來首次負成長

記者陳雨鑫／台北19日電
衛福部公布台灣去年十大死因，其中慢性下呼吸道疾病降至第八名，衛福部分析，與去年民眾齊心抗疫，勤洗手、戴口罩有關。(本報資料照片)
衛福部公布台灣去年十大死因，其中慢性下呼吸道疾病降至第八名，衛福部分析，與去年民眾齊心抗疫，勤洗手、戴口罩有關。(本報資料照片)

衛福部公布去年10大死因，癌症連續39年居10大死因之首，但前年第7名的慢性下呼吸道疾病，去年降至第8名，高血壓則是從第8位提高至第7位，其餘排名與前年一致。此外，去年死亡人數是近11年來首次負成長，為何反轉？衛福部指出，因慢性下呼吸道疾病患者減少一成，分析與去年民眾齊心抗疫有關。

衛福部統計處科長陳雅俐表示，慢性下呼吸道前年居死因第7名，去年降為第8名，主要是慢性上呼吸道疾病減少，推測是因為民眾去年勤洗手、戴口罩，降低呼吸道感染疾病的發生；不過，高齡化社會下，高血壓患者增加7%。

台灣去年死亡總人數與前年相比，減少1.3%，標準死亡率減少4.3%，死亡人數近11年首次負成長，上次負成長為2009年。

長庚醫院耳鼻喉部教授級主治醫師李學禹指出，慢性下呼吸道疾病，如慢性阻塞性肺炎、氣喘，誘發慢性下呼吸道疾病的危險因子有空汙、吸菸、油煙，去年疫情期間，民眾幾乎都戴上口罩或減少外出，降低慢性下呼吸道疾病被激發的機會，相信明年相關疾病死亡人數還會再下降。

男性10大死因排名與前年相同。女性10大死因中，血管性及未明示癡呆症上升1名。北榮失智治療及研究中心主任王培寧指出，女性罹患失智比率高於男性，失智症引起身體機能退化，最終多因感染過世，國外10大死因失智症一直在榜上。

事故傷害排行第6，以機動車交通事故為最大宗，去年2776人因此過世。蓄意自我傷害不在10大死因榜單，位居第11名，10到14歲、50到54歲、85歲以上與前兩年相比，人數皆攀升。衛福部心口司長諶立中表示，青少年輕生與網路世代缺乏人際支持有關，50到54歲則受經濟因素影響，85歲以上則與疾病有關。

失智 高血壓 口罩

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