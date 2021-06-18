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灌醉性侵女助理 前立委蔡豪須入獄

記者林孟潔／台北18日電
前立委蔡豪。(本報資料照片)
前立委蔡豪。(本報資料照片)

前立委蔡豪5年前在辦公室對女助理灌酒、性侵，女助理當晚酒疹掛急診，又接她出院載至摩鐵過夜猥褻。一、二審均依乘機性交、強制猥褻罪判蔡豪4年10月徒刑，最高法院昨駁回上訴定讞，通知檢方啟動防逃機制。

判決指出，女助理2016年任職某公司，認識擔任顧問的蔡豪，稱蔡豪為「老闆」；同年7月17日她到蔡豪辦公室支援接待賓客，賓客離去後蔡豪以她太內向，拿威士忌稱「若沒喝醉如何變得大方」，女助理不便拒絕，酒後昏睡。

蔡豪趁機猥褻、性侵，女助理痛醒抗拒，蔡豪仍不罷手，強迫幫他手淫，最後因要女助理返家準備北上出差行李，才讓她離去。

女助理事後傳訊息告知秘書遭猥褻，又因酒醉起紅疹掛急診，致電蔡豪想取消出差；蔡豪得知到醫院探視，帶女助理出院，前往汽車旅館投宿，要求共浴遭拒絕，又強行猥褻，隔日清晨才讓女助理離去。

女助理事後向秘書表達辭意，告知遭性侵、猥褻；隔年女助理和公司發生勞資糾紛，父親出面處理，女助理才向父親表示遭蔡豪性侵，報警處理。

蔡豪矢口否認，供稱女助理在辦公室沒喝酒，沒有身體接觸；他因女助理要求才去汽車旅館，當晚只在旅館停留一小時，女助理睡著就離開。

法院根據女助理傳給秘書訊息，加上事後接受30次心理諮商，認定她沒有杜撰情節，也沒誣陷蔡豪動機。批蔡豪嚴重危害女子性自主權，且否認犯行，態度不佳，顯無悔悟，一、二審依乘機性交罪判4年、強制猥褻罪判1年4月，應執行4年10月。最高法院認為，原審判決認事用法並無違誤，量刑適當，駁回上訴，全案定讞。

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