陷7樓高玉米粒堆 農會員工遭活埋亡

義竹鄉農會人員用器材破壞穀倉外牆，讓玉米粒洩出，柯姓男員工獲救送醫仍不治。（記者莊祖銘／翻攝）

嘉義縣義竹鄉農會員工37歲柯姓男子，昨天上午在穀倉作業，疑不慎掉進7層樓高的玉米粒堆，整個人深陷爬不出來，農會人員破壞倉庫外牆讓玉米洩出，消防人員才將人拉出，但救出時柯已無意識，送醫不治；義竹農會指柯身上有綁安全吊帶，也設法搶救，檢方今天相驗，釐清案發過程及有無人為疏失。

義竹農會指出，玉米產期已結束，農會的穀物儲槽內堆放20公尺高的玉米堆，陸續透過輸送帶，吸取移走玉米粒；柯姓男子昨負責監看並讓運作順利，疑似是要撥玉米粒時更靠近輸送帶，不慎摔到玉米堆中，同事發覺不對勁先暫停機器，撥開玉米粒讓柯露出臉部，盼維持呼吸。

嘉義縣消防局昨天上午9點4分接獲報案派人搶救，柯姓男子當時耳朵以下都遭活埋，消防人員怕也陷入，借木板墊著踩上玉米堆，但是仍無法施力，最後靠農會人員開堆高機將倉庫鐵皮外牆弄破三個缺口，讓玉米大量洩出，柯的胸膛浮出來，立即用繩索固定拉出來。

義竹消防分隊小隊長周新雄說，柯姓男子如同掉到「流沙」，愈掙扎陷得愈深，且當下嘴唇發紫，呼喚沒有回應，救出時已無呼吸心跳；洩出的玉米，農會事後用山貓清運，至少挖10車載走。

義竹鄉農會總幹事翁永寧表示，柯姓男子未婚，與父母同住，柯父也從農會退休 ，兩年前他進入農會擔任約聘員工，待人和善、工作態度嚴謹，事發時柯姓男子有綁安全吊繩；農會有投保工作意外險，願意承擔一切責任，協助家屬處理後事。

嘉義縣政府勞工 暨青年發展處表示，已先發放22萬台幣（約7900美元）慰問金，勞動部職安署南區中心並派員勞檢，先勒令穀倉暫停人員進出，調查後依法裁處。