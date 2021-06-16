航警自曝爽缺惹眾怒 記過調職

航警陳以倫4月與中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥一起施打AZ疫苗，近日因自爆工作7年都在打混摸魚，引發各界撻伐。（本報資料照片）

航警局警員陳以倫替補習班寫推薦文，自稱工作7年都在打混摸魚，並稱自己念書也馬馬虎虎，警察 大學連他這種吊兒郎當的學生都能考上，引發各界撻伐；據了解，陳員是本月初考上警大公共安全研究所，還沒入學，但消息已在校內傳開，而航警局也火速開鍘，記過一次並調整職務。

疫情 嚴峻，各地員警冒風險執勤，陳以倫的貼文引起基層譁然；有員警指出，部分專業單位員警工作確實比站在地方第一線的輕鬆，過去也有拚酒駕績效調進航警的例子。既然航警工作那麼輕鬆，建議警政署應該調一部分人力去看顧隔離中的航空公司機組員，緩解地方第一線及其他單位人力吃緊的情況。

陳以倫是警專畢業，2014年進航警局服務，也是航警接種AZ疫苗 的第一人，4月12日與中央疫情指揮中心副指揮官陳宗彥等人一起接種時，航警局還特別給予公假鼓勵。

陳以倫接種疫苗時曾說，自己因為工作關係，經常接觸國際旅客，會擔心新冠肺炎傳染風險，所以一聽到能接種就報名；然而，他卻在補習班推薦文寫道，「畢業至今沒有受理過任何案件，沒開過任何罰單，基本上每天都是在過退休生活…，根本與社會與警界脫節」；貼文一出，各界批判聲不斷。

陳雖然火速刪掉推薦文，但網友早已截圖，內容在網路炸鍋，有人留言批「臉皮真厚」，更有人開罵「薪水小偷」、「肥貓」。

警大表示，陳員是6月初考上公共安全研究所，由於他還沒有入學，老師們對他沒有特別印象。學校方面不會有懲處，航警局已做相關行政處分，希望陳能記取教訓，入學後好好表現。