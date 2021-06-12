得知私菸案曝光 華航幫「一起想說詞」

台北地院審理總統蔡英文官邸國安侍衛室軍官團購近萬條私菸案近2年，合議庭宣判，國安人員、華航人員全判有罪。（本報資料照片）

國安特勤人員利用總統出訪夾帶近萬條私菸闖關，除總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉被重判外，「華航幫」也無一倖免，前組長黃川禎幫助犯貪汙罪判刑5年4月；判決透露，判刑最重的華航前副總邱彰信得知案件曝光，在主管群組要求「想一下說詞」，疑似串證；且在公司的處報會議上就得知有大量免稅菸品貨櫃未上飛機。

判決指出，華航空品處組長黃川禎2019年6月總統專機出訪前，將免稅菸品價目表提供給吳宗憲發放，他得知吳欲用有機場 通行證的公務車載菸品出關，不只提醒「機邊交貨」要在遠處上貨、速度要快，也建議用卡車遮擋掩人耳目，更允諾協調地勤作業，告知海關不會檢查有通行證的車輛，再代吳預購菸品。

于堯曾提醒空服員「你跟國安交易時要小心」、「千萬不要說他們買了多少菸」。陳穎彥也曾建議和吳宗憲、張恒嘉，「混在機邊貨櫃開始作業的同時，再開櫃取貨為佳」；黃川禎得知菸品被海關攔查，立即詢問張恒嘉「已經裝完過國賓門時被海關攔下來嗎？」

法院根據邱彰信等4人對話紀錄，加上證人證述、電子郵件、會議記錄和需求單等，認定邱等4人犯罪事證明確，考量4人犯行輕重而判刑。