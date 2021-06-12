總統專機私菸案 2少校重判逾10年 跑腿小弟被認是主謀

總統專機前年七月爆出國安私菸案，除總統府侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉被重判外，「華航幫」也無一倖免。（圖：讀者提供）

國安特勤利用蔡英文 總統出訪團購私菸案，台北地方法院昨天宣判，國安特勤9人、中華航空4人及一名特勤友人等14名被告都被判有罪。判決批評國安特勤濫用特權，利用總統專機載運免稅菸品，逃漏稅818萬餘元台幣（約29萬美元），嚴重損害國家形象及國際聲譽。

14名被起訴的被告中，前侍衛室少校吳宗憲、張恒嘉被依貪汙罪，分別判刑10年4月、10年2月，各褫奪公權10年最重，華航空品處前副總邱彰信依逃漏稅捐罪，判刑2年8月。

私菸案起訴時，外界質疑「基層頂罪、高層逍遙法外」，檢方當初說，其他涉案人會續查，但幾波緩起訴後，並未追究華航更高層、國安特勤將官級及總統府人員，最後均全身而退。

台北地檢署昨對判決結果表示尊重；華航對判決結果表示，深感遺憾，將協助員工續行救濟，維護法律權益。

法界人士指出，被判重刑的是國安特勤人員中負責登記團購者，因私菸尚未發送，犯罪金額也都算在吳宗憲身上，訂菸的將官或總統府與官邸人員都獲緩起訴，等於是重罰兩個借名登記的團購者，但卻沒論與真正買菸者之間的行為分擔與犯意聯絡，見樹不見林，就像黑幫犯罪只有跑腿小弟被認定是主謀。

合議庭認為，吳宗憲、張恒嘉職司總統維安任務，吳宗憲在總統專機出訪前登記買私菸時曾跟購菸者提到有風險，卻濫用特權，以公務車載運個人訂購的菸品出關，漠視法令、公器私用，侵害國家稅收，犯罪情節嚴重。

2019年7月11日到22日蔡英文總統前年出訪太平洋友邦島國，國安特勤人員卻利用專機夾帶近萬條私菸闖關。「小兵」吳宗憲、張恒嘉遭依貪汙罪重判，但倘若當初沒有軍方高層默示同意，「小兵」從何捲起如此大風波？但從事發至今，無論刑事、行政甚至政治責任，全都未向上追溯真正有責者。

偵辦時期，總統府發言人室諮議林家如被爆在機上訂購卅七條菸，自行攜帶入關未被發現，她未被檢調列為被告，僅由關務署裁處行政罰，已引起議論紛紛，檢方是否高層不辦，只敢辦「小兵」？

法律之前人人平等，但如今司法偵審的結果，卻像回到刑不上大夫的古老時期，蔡總統親自領導的司法改革，以此觀之，更像是笑話。