我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美53.4%成人 完全接種疫苗

台本土確診增286例、24死 新北120例最多

帥哥戀愛攻勢騙美加籍女華人 詐團5人以上群聚也被裁罰

記者李奕昕／台北11日電
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走200萬元台幣；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。(記者李奕昕／翻攝)
古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走200萬元台幣；刑事局在嘉義市搜索機房逮捕9人。(記者李奕昕／翻攝)

古姓男子為首詐騙集團上網接觸美國、加拿大女華人，自稱任職跨國投資公司，利用帥哥照交往再誘使投資，向4人騙走8萬5000美元（約台幣200萬元）；刑事局在嘉義市搜索機房，逮捕9人依詐欺等罪嫌移送，因違反室內5人以上群聚規定，另依傳染病防治法函文衛生局裁罰。

警方調查，23歲古男等人在嘉義市西區蘭井街某住宅大樓租屋，3月起透過微信、探探結識定居美加女華人，自稱任職正道集團，為投資股票等金融產品公司，待被害人陷入戀愛錯覺，稱公司要增資，以缺錢為由請求資助。

美加1名台灣人、3名大陸人被指示匯款到香港，年約30至50歲，其中1人匯款6萬5000美元、1人匯款2萬美元，另2人尚未匯出；警方已視訊製作筆錄。

刑事局偵二大隊第二隊分析其餘詐團案件，鎖定古的機房，8日搜索逮人。部分犯嫌坦承犯案，有人否認行騙，稱玩手機、上網聊天。

全國新冠肺炎疫情三級警戒，禁止室內5人以上群聚，不過犯嫌說從3月起就不太外出，多叫外送食物。

警方查扣電腦、手機，初步發現4名被害人，數位鑑識擴大清查，詢後將9人依詐欺、組織犯罪防制條例解送；法院裁定古等7人羈押禁見，1人因毒品案被通緝發監服刑，1人限制住居。

投資 手機 華人

上一則

她狂咳20天還上班 害慘同事 台北百貨3櫃姐確診

下一則

鍾琴批政府防疫不力 告發蔡英文、蘇貞昌瀆職

延伸閱讀

傳「台只向日要少量疫苗」被認定假訊息 副縣長遭函送

傳「台只向日要少量疫苗」被認定假訊息 副縣長遭函送
日贈AZ疫苗 江啟臣：證明蔡政府需民間與世界各國幫助

日贈AZ疫苗 江啟臣：證明蔡政府需民間與世界各國幫助
3＋11決策過程沒會議紀錄 監委申請調查

3＋11決策過程沒會議紀錄 監委申請調查
離島強制入境篩檢 陳時中硬撤公告 澎湖難接受

離島強制入境篩檢 陳時中硬撤公告 澎湖難接受

熱門新聞

輝瑞疫苗。(路透資料照片)

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

2021-06-10 20:11
目前中國各地都能為台灣民眾提供新冠疫苗免費接種服務。圖為上海市嘉定區一處疫苗接種點。 記者林則宏／攝影

從台灣飛去上海打疫苗 人數增多

2021-06-09 19:36
壹電視公司一名劉姓攝影師昨天上午被人發現猝死在公司廁所。圖為壹電視。(本報系資料照)

台北內湖電視台攝影師猝死馬桶上 檢測結果竟確診新冠

2021-06-08 16:17
台灣疫情大爆發，至今已半個多月，累計確診數達7225人。圖為台北市警察、環保局人員臨時被通知接種，讓醫院外出現排隊人潮，也增加感染風險。記者邱德祥／攝影

世界OnAir／神話破滅…台灣醫藥記者拆解疫情爆發根源

2021-06-01 17:17
美國政府派出美軍C-17運輸機飛抵台北松山機場。(記者黃義書／攝影)

美宣布贈台75萬劑疫苗 3參議員抵台

2021-06-05 20:19
大S（右）和老公汪小菲。(取材自微博)

汪小菲罵台北打不到疫苗「低級」批確診者飛廈門：漢奸

2021-06-04 22:27

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

她在美打了兩劑輝瑞 回台仍染疫 傳給送餐老公

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」

第一夫人台上演說 拜登不專心被當場「訓斥」
日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液

日本G奶女星被夫施暴音檔流出 遭反控自慰器有小王體液
這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交

這間獨棟屋沒廚房、衛浴 也沒水電 竟以366萬美元成交
南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏

南加華人母女失蹤案 母親是謎樣人物 其夫案發前被弄昏