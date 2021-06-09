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愛犬遭烏龍獸醫摘錯器官送命 飼主：還在等一個道歉

記者王慧瑛、陳弘逸／高雄9日電
2歲半瑪爾濟斯母犬「雪糕」是柯姓女子愛犬，到動物醫院動結紮手術卻被摘錯器官喪命，讓飼主難以接受。(圖：飼主提供)
2歲半瑪爾濟斯母犬「雪糕」是柯姓女子愛犬，到動物醫院動結紮手術卻被摘錯器官喪命，讓飼主難以接受。(圖：飼主提供)

高雄柯姓女子本月初帶馬爾濟斯母狗到動物醫院結紮，接回愛犬後發現牠昏迷不醒，緊急送往另一家醫院急救仍無法挽回性命，才知道狗狗卵巢、子宮都在，反而是胰臟被切掉三分之二，這名烏龍獸醫昨天被高雄市政府處以停業一年行政處分。

柯女說，她還是沒等到肇禍的王姓獸醫誠心道歉，停業一年之後難保不會有其他無辜動物受害。高雄市獸醫師公會表示，遭行政機關停業一年算是很重處分，也是高雄近年因獸醫師手術失誤遭停業的首例。

許多飼主對此事感到不可思議，認為結紮手術相當成熟、普及，這是「低級錯誤」，造成狗兒枉死。被控有醫療疏失的王姓獸醫在高雄市三民區開業，今年65歲，入行30多年，家人透露他去年曾中風，語言表達困難，身體欠佳。同業也說，王姓獸醫遭逢此事打擊滿大，停業一年後是否還要再開業，充滿未知數。

柯姓女子飼養4隻貓、2隻狗，對她來說，每一隻貓狗就像家人，感情深厚。她說，事發後王姓獸醫始終沒給清楚交代，她訴求是「當面道歉，別讓狗兒不明不白地走」，王姓獸醫女兒曾與她聯繫，王姓獸醫態度卻很閃躲、逃避，讓她難以接受。

柯女表示，王姓獸醫的動物醫院在她家附近，也是她第一次上門，王姓獸醫幫「雪糕」做結紮手術收費2000元台幣，第二家獸醫院協助搶救花費1萬1000元，目前狗兒已火化。

高雄市動保處說，這是近年獸醫摘錯器官被處分停業少見案例，執刀王姓獸醫師開腹後找不到子宮、卵巢，竟任意切除部分組織，屬診療上有重大錯誤，且未主動告知飼主手術結果，意圖欺瞞掩蓋事實，依據獸醫師法第26條，診療上有重大錯誤及執行業務有欺騙行為致他人蒙受損害，處以停業一年行政處分。

中風

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