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喪宅家祭11人遭告發 南投不會罰

記者賴香珊、黑中亮／台北8日電
南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾5日因父喪辦家祭卻遭檢舉，警方前往蒐證引發爭議。(記者賴香珊／翻攝)
南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾5日因父喪辦家祭卻遭檢舉，警方前往蒐證引發爭議。(記者賴香珊／翻攝)

南投縣國姓鄉乾溝村余姓民眾5日因父喪辦理家祭，因現場超過10人，警方接獲檢舉前往瞭解蒐證，並依規並開出告發單，後續交由相關單位認定，但也引發爭議；民政處昨表示，疫情期間禁止公祭，家祭仍可辦理，不受戶外10人限制，但要戴口罩、保持安全距離，有落實防疫規定就不會開罰。

「歹勢，有人檢舉，我們就要來處理！」5日一早，南投國姓鄉偏僻山路上一處喪宅，家祭進行封丁時，警方突持手機蒐證，稱有人檢舉超過戶外10人防疫規定，隨後依現場家屬有11人開出11張告發單，若裁罰恐面臨66萬元台幣以上罰鍰。

事後，莊姓殯葬業者在臉書貼文質疑，政府規定雙重標準，不能理解喪家怎麼做才能不違禮與疫；喪家則無奈表示，能理解警方因有人檢舉來瞭解蒐證，不怪警方，只是這樣一查，後面殯葬火化期程延宕，得花錢重新看日子完成後續事宜。

埔里警分局表示，5日上午7時許，勤務指揮中心接獲民眾報案檢舉，稱國姓乾溝村有二、三十人群聚，違反防疫規定，到場後發現是戶外喪禮，現場有11人，有鑑於縣內先前才發生喪禮染疫確診情事，因此錄影蒐證和填寫稽查紀錄表，並依規定告發，後續移請縣府權責單位依權責來認定及辦理。

針對家祭遭檢舉面臨挨罰，民政處表示，依據衛福部「嚴重特殊傳染性肺炎第三級疫情警戒標準及防疫措施裁罰規定」，有關喪禮部分禁止公祭，可以辦理家祭，但需全程佩戴口罩並落實實聯制與維持適當區隔之防疫措施，尚不受室內5人，戶外10人的限制；民眾可能不了解裁檢舉，評估後不會對家祭案件裁罰。

只不過，南投縣4日才發生縣內首例喪禮家族群聚傳播，家住南投市的42歲女性（案10469）、67歲男性（案10655）染疫，且接連確診；民政處因此提醒，疫情期間雖未禁止家祭儀式，但仍建議外地家屬盡量不要移動參與，降低染疫風險，參與家屬則須落實相關防疫措施。

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