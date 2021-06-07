疑疫情沒生意崩潰 遊覽車司機墜樓亡

黃姓遊覽車司機因疫情沒生意前晚酒後和家人訴苦，沒多久傳墜樓身亡。（記者林昭彰／翻攝）

41歲黃姓遊覽車司機5日晚在家與妻子、岳母吃晚飯喝酒，透露受到疫情 波及，生意一落千丈，心情低落。飯後黃妻先回房間睡覺，沒多久黃男被人發現墜樓，送醫不治，警方上門喚醒黃妻，她才知導丈夫身亡。

警方調閱監視器，黃男凌晨獨自一人搭乘電梯到住處大樓16樓頂，陽台無打鬥痕跡，初步排除外力介入，詳細原因待檢方進一步釐清。

新北市警方凌晨接獲報案，五股區某社區前有一名男子墜樓，倒臥人行道，警、消趕到時男子已無呼吸心跳，救護車急送往淡水馬偕醫院急救，搶救約一小時後不治。 管委會認出男子是社區住戶，與員警前往住處敲門，但都無人回應；警方擔心屋內其他人員安危，通報消防隊員到場，正準備破門，黃妻突然開門，表示因喝了酒睡太沉，沒聽到門鈴聲。 員警進屋確認一切正常，告知黃男墜樓，黃妻一開始一臉茫然，隨後回神由警方陪同趕往醫院。

警方調查，黃妻經營遊覽車公司，登記為負責人，黃男負責跑車載客擔任司機；5日晚上六時許，夫妻兩人與岳母在家吃飯、飲酒聊天，黃提到自從去年爆發疫情，生意一落千丈；如今疫情更嚴重，長期失業，讓他心情相當低落。

飯後岳母返家，黃妻喝酒疲累先進房睡覺，天還沒亮卻被警察 喚醒，才知丈夫出了意外。

警方說，疫情期間許多民眾生活受影響，經濟和情緒都可能出問題，家人間要彼此扶持，互相關懷，度過難關。