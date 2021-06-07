9旬夫婦同日猝死 是否新冠待釐清

台北市中山區一處公寓住宅，一對高齡90歲的老夫妻，前天在家中猝死，是否與新冠肺炎相關，將待釐清。(示意圖/ingimage)

台北市中山區一對高齡九旬的老夫妻前天驚傳相繼猝死，同住女兒早上發現父親死亡報案，正在忙後事，當晚母親突然喘不過氣，經救護人員到場急救無效也不治。警方調查二人和女兒都未被通報新冠肺炎 確診，也不是居家隔離對象，兩名死者患有多重慢性疾病，是否和新冠肺炎有關，通報相關單位釐清。

警方調查，93歲陳姓老翁5日早上7時許，被同住的女兒發現死在家中，緊急報案求助，消防人員到場，會同警方調查，屋內無外力介入跡象，老翁年邁患有慢性疾病，研判單純年邁病故，以行政相驗，交醫師開立死亡證明，家屬及葬儀社辦理後事。

不料當晚10時許，女兒發現90歲母親也突然呼吸急促、喘不過氣，再度報案求救，救護人員趕抵，雖然設法搶救仍無效。

死者女兒說，父母親都已年邁，也都有多重慢性疾病，但一天之內相繼死亡，仍讓她悲痛難以接受。

由於死亡情況特殊，警、消均以防疫規格處理，穿著防護衣，戴上護目鏡、口罩、手套等裝備趕赴現場，經以M-Police行動警察 系統查詢二名死者和相關家屬身分，資料顯示均非新冠肺炎確診者，也不是居家隔離對象，初步排除染疫情 況。

不過為求慎重，警方除依照程序報行政相驗，也通報衛生單位等機關，是否須進一步採檢釐清，交由相關單位判定。