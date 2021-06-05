搞丟6.5公斤安毒 3調查官記大過

調查局航基站前毒品承辦人詹孟霖隱匿毒品遺失，記大過一次。(本報資料照片)

調查局航基站去年爆出「搞丟」6.5公斤安毒案，引發社會譁然，調查局內部行政調查後認為，時任航基站副主任林聖智、毒品 承辦人詹孟霖，案發後竟隱匿實情未向上級陳報，貽誤公務、情節重大，決議將兩人記大過；時任督察莊國僑未秉公調查，還要求「抽換調查報告」，同樣記大過一次。

離譜的是，行政調查發現，莊國僑明知毒品遺失，竟「推斷」毒品是詹孟霖委託菜鳥調查官鄭翊送往局本部鑑定後，才下落不明，意圖轉移焦點與卸責，誤導調查方向，甚至要求抽換調查報告，想把責任推給鑑識科學處承擔；莊另因對轄內人員督考不周，記過一次。

調查局史上同時有三人被記大過的案例並不多見，這三人今年考績勢必丙等，未來想再翻身也難；詹孟霖曾被譽為緝毒英雄，近兩年破獲的毒品量，占全調查局一半，原與林聖智均為明日之星，兩人卻因隱匿毒品遺失記大過，讓基層感到惋惜。

此外，時任航基站主任張益豐未及時掌握毒品遺失，工作處置不當，認有督導不周，記過兩次；鄭翊未確實點交毒品，並留存相關紀錄供參考，延誤時機，記過兩次。

全案關鍵人物、航基站前組長徐宿良，因與妻子生活豪奢，被懷疑與「丟失」毒品有關，北機站今年3月搜索徐家，查扣現金、賓士車、愛馬仕大量名牌包、勞力士名表等物證，目前涉財產來源不明罪羈押禁見，相關行政責任，待偵查結果出爐再議處。

2019年3月，航基站報請桃檢指揮偵辦一起毒郵包案，檢察官 二次「函催」移送案卷，但航基站都回覆毒品「送驗中」搪塞，最後竟是「搞丟」6.5公斤安毒，遺失近一年仍下落不明，相關人隱匿不報，導致局長呂文忠蒙在鼓裡。

案件曝光後，張益豐改調桃園處專門委員，林聖智改調航業處調查專員，徐宿良改調為調查專員，莊國僑改調台北處專門委員，詹孟霖改調花蓮縣調查站，鄭翊改調宜蘭縣調查站。