高雄港貨輪撞起重機 災損數億 碼頭像災難片

高雄港昨天發生貨輪撞上起重機意外，兩部塔式起重機倒塌造成一人受傷。事故現場一片混亂暫時封閉。記者劉學聖／攝影【作者：劉學聖，日期：2021-06-04，數位典藏序號：20210603133737550】

東方海外航運「DURBAN（德班輪）」貨櫃輪船昨天近午從高雄港二港口進港，準備靠泊時突然「偏航」，與停靠70號碼頭的陽明海運「永明輪」擦撞，德班輪艦橋撞倒作業中的八號橋式起重機，另波及右側六號起重機，整個碼頭宛如災難片現場，在場工人尖叫四散逃命，所幸最後僅一人輕傷，事故原因由航港局釐清。

由於全球貨櫃輪、空櫃的調度都非常吃緊，只要有任何一個環結發生情況，就會立即牽動運價上漲的敏感神經。據了解，橋式起重機造價高昂，單機要價三億，加上倒塌造成約50個準備上船滿貨貨櫃受損，影響碼頭裝卸貨，船務公司仍在評估損失，粗估災損至少數億台幣。外籍船舶撞壞碼頭的作業設備，70號碼頭八號橋式機全倒、六號橋式機脫軌狀況，維修、恢復時程仍有待評估。

「德班輪」吃水量八點六萬噸，總長316公尺，可載運8400多個標準貨櫃，昨天空船進港，準備至高雄港第二貨櫃中心66號碼頭裝載貨物，預計四日出港，未料剛進港不久整艘船宛如失控。

高港表示，塔台航管中心事先已發現偏航，但多次示警無回應，航港局正在蒐集資料，包括聽取塔台航管中心錄音檔、對話紀錄等資料，及船長、引水人等相關人報告，結果預計一、兩周出爐。

永明輪當時正在碼頭裝卸貨，有多部橋式起重機在作業，德班輪與永明輪擦撞後雖未迎面撞擊，但高聳的艦橋與高約百公尺的橋式起重機發生碰撞。

在八號機作業的58歲張姓工人因傾倒手腳受傷送醫，無生命危險。六號起重機上二名保養維修員一度停電受困起重機內，經消防人員派吊車歷時約一個小時平安救出，未受傷。