涉散布假消息 檢方約談綠寫手林瑋豐

親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台「疾管家」，遭檢舉違反國安法與散布假訊息；檢調經過一周蒐證，2日約談林瑋豐（右）到案說明，訊後將他請回。(記者曾學仁／攝影)

親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台「疾管家」，被檢舉違反國安法與散布假訊息，檢調昨天約談林到案說明；疫情期間，檢察官以視訊方式與林瑋豐在台北市調查處複訊，初步認定林涉及散布假訊息，訊後請回，朝違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例方向偵辦。

立委王定宇上月在臉書 指出，ＰＴＴ八卦版有帳號狂洗版，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，網友發現整件事是由民進黨 媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐一手操作；肉搜林瑋豐臉書與ＰＴＴ的帳號都是「bj26bj」，踢爆林瑋豐一人分飾兩角、自導自演。

林瑋豐事後發文道歉，聲稱只是惡搞反串，他支持民進黨，但沒拿過一毛錢；王定宇則說用「反串」突顯問題不可取，「該怎麼辦就怎麼辦。」

據了解，昨天偵查重點在釐清林瑋豐有多少聯網裝置，各聯網裝置內有多少社群媒體 分身帳戶，林除「bj26bj」帳號外有無使用其他帳號製造並散布假訊息；這些資訊需取得手機、電腦裝置鑑識，林某有無吐實交出關鍵物證，檢調三緘其口。

林瑋豐曾對外說，十六年前念大學時就註冊很多帳號在ＰＴＴ反串留言，疑似除了「bj26bj」帳號外尚有分身帳號，他若利用帳號發言帶風向，個別帳號受到滲透指示、委託或資助，就可能構成違反國安法。

林瑋豐原任職的YouTube頻道、眼球中央電視台28日聲明，林瑋豐個人行為嚴重影響公司及頻道信譽，即日起終止與林瑋豐勞務關係。不論是過去、現在或未來，眼球中央電視台不可能成為任何黨派的「網軍」。