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涉散布假消息 檢方約談綠寫手林瑋豐

記者張宏業、王怡蓁／台北3日電
親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台「疾管家」，遭檢舉違反國安法與散布假訊息；檢調經過一周蒐證，2日約談林瑋豐（右）到案說明，訊後將他請回。(記者曾學仁／攝影)
親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台「疾管家」，遭檢舉違反國安法與散布假訊息；檢調經過一周蒐證，2日約談林瑋豐（右）到案說明，訊後將他請回。(記者曾學仁／攝影)

親綠網紅兼寫手林瑋豐自導自演大陸對台進行「認知作戰」，鼓吹移除或封鎖衛福部防疫平台「疾管家」，被檢舉違反國安法與散布假訊息，檢調昨天約談林到案說明；疫情期間，檢察官以視訊方式與林瑋豐在台北市調查處複訊，初步認定林涉及散布假訊息，訊後請回，朝違反嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例方向偵辦。

立委王定宇上月在臉書指出，ＰＴＴ八卦版有帳號狂洗版，鼓吹大家移除或封鎖衛福部疾管署帳號，網友發現整件事是由民進黨媒體社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐一手操作；肉搜林瑋豐臉書與ＰＴＴ的帳號都是「bj26bj」，踢爆林瑋豐一人分飾兩角、自導自演。

林瑋豐事後發文道歉，聲稱只是惡搞反串，他支持民進黨，但沒拿過一毛錢；王定宇則說用「反串」突顯問題不可取，「該怎麼辦就怎麼辦。」

據了解，昨天偵查重點在釐清林瑋豐有多少聯網裝置，各聯網裝置內有多少社群媒體分身帳戶，林除「bj26bj」帳號外有無使用其他帳號製造並散布假訊息；這些資訊需取得手機、電腦裝置鑑識，林某有無吐實交出關鍵物證，檢調三緘其口。

林瑋豐曾對外說，十六年前念大學時就註冊很多帳號在ＰＴＴ反串留言，疑似除了「bj26bj」帳號外尚有分身帳號，他若利用帳號發言帶風向，個別帳號受到滲透指示、委託或資助，就可能構成違反國安法。

林瑋豐原任職的YouTube頻道、眼球中央電視台28日聲明，林瑋豐個人行為嚴重影響公司及頻道信譽，即日起終止與林瑋豐勞務關係。不論是過去、現在或未來，眼球中央電視台不可能成為任何黨派的「網軍」。

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