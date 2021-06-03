南非籍教師性侵台灣12歲男童 經美國通報查獲判刑

南非籍男子米爾頓來台擔任英語老師，利誘當時12歲的男童阿忠、阿孝，拍攝2男童猥褻照，還性侵阿忠，一審依強制性交等罪將他判刑8年2月，二審改判5年2月。(本報資料照片)

南非教師米爾頓9年前利誘當時12歲的男童阿忠（化名）、阿孝（化名），拍攝2男童猥褻照，還性侵阿忠，2年前經經美國 國家失蹤及受剝削兒童中心通報台灣 刑事警察 局查獲，一審依強制性交等罪將他判刑8年2月，他不服上訴，辯稱經男童同意所為，未施強暴脅遇，並與男童達成和解，台中高分院撤銷一審判決，改依對於未滿14歲之男子為性交等罪將米爾頓判刑5年2月，並於刑之執行完畢或赦免後，驅逐出境。

二審合議庭審酌，米爾頓身為補教老師，為滿足一己性慾，竟利用男童年輕識淺，不知愛惜自己身體，對男童實施引誘拍攝猥褻行為電子訊號，還對男童為性交行為，扭曲男童對兩性關係之正確認識，嚴重影響男童日後身心之健全成長甚鉅，考量他於審理時坦承犯行，與男童成立和解並賠償所受損害，予以判刑。

判決書指出，米爾頓是南非籍人士，於20年前來台工作，擔任英語老師，已取得永久居留權。2012年間在台中市區網咖店內，結識就讀小6的男童阿忠，同年8月19日，利誘阿忠到他的租住處，透過綽號「設計師」的阿忠友人協助翻譯。

由米爾頓當場提供多種款式內褲供男童阿忠現場替換，再以數位相機拍攝阿忠裸露上半身僅著各式內褲的猥褻行為電子訊號共14則得逞，事後再支付承諾不詳金額予阿忠，作為阿忠被引誘拍攝上開猥褻電子訊號的報酬。

米爾頓明知阿忠對於性事懵懂無知，缺乏完整性自主判斷能力，為滿足自己性慾，同年8 月19日在租屋處內，在未違反阿忠意願下，為阿忠口交得逞。同月下旬，米爾頓利誘男童阿孝至他的租住處，以數位相機拍攝阿孝全身赤裸僅著內褲及裸露生殖器與肛門的猥褻行為電子訊號共5 則得逞。

經美國國家失蹤及受剝削兒童中心於2019年9月25日通報台灣刑事警察局，告知台灣境內的外籍人士米爾頓所使用的Yahoo 電子信箱及雲端硬碟中存有大量男童猥褻圖片，經警方報請台中地檢署檢察官指揮後，於同年10月8日8 時20分許，由檢察官指揮警方至足爾頓住處將他拘提到案，查扣相關證物。

一審審酌米爾爾基於自身對於未成年男童特殊的性僻好，拍攝男童猥褻照，並性侵男童，造成2名被害男童成極大的身心傷害，並對男童的性觀念亦造成嚴重扭曲，且犯後猶一再辯稱係經男童同意為性交、並未對男童為引誘拍攝照片、所拍攝內容並非屬猥褻行為等，冀圖不當卸責，法官從重判刑8年2月，他不服上訴二審。

二審合議庭以米爾頓坦承犯行，並與男童阿忠達成和解，法官並認米爾頓與男童性行為，是在男童同意下所為，未違反男童的意願，遂撤銷一審判決，改依對於未滿14歲之男子為性交等罪，將他判刑5年2月。可上訴。