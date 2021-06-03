71歲確診翁大鬧醫院 搭捷運逃5小時

71歲陳姓老翁因新冠肺炎確診在北市聯合醫院仁愛院區急診室外的組合屋隔離，昨天凌晨三時許頭痛失眠 情緒失控，拿拐杖砸毀醫院玻璃；警方獲報趕抵壓制，查出他是傷害通緝 犯卻未上銬警戒，只讓醫護替他注射鎮定劑睡覺，不料陳提早清醒後逃逸，並搭捷運 返回萬華住處，五小時後才被逮回。

據了解，警方不知組合屋有後門，又以為鎮定劑效果可持續到早上十點，才讓老翁有機會脫逃。媒體昨天上午就此事詢問大安分局，分局長說稍晚會對外說明，不願透露確診病患逃逸以提醒民眾注意，數小時時間差讓基層警員不解指出，警分局沒上銬疏失在前，病患逃離後又涉嫌「壓消息」，讓民眾暴露染疫風險在後，處置似有不當。

警方調查，陳姓老翁因涉傷害罪在上個月被台北地檢署通緝；昨天凌晨他前往仁愛院區急診就醫，醫院發現他是確診者，留置急診室外的組合屋隔離，由醫生開立安眠藥睡覺。

昨凌晨三時許，陳頭痛失眠，要求醫生再開安眠藥，情緒失控拿拐杖砸毀組合屋玻璃；醫護人員報警，黃姓警員趕抵壓制，隨後由四名穿著隔離衣的警員接手，讓醫護人員對陳注射鎮定劑。

警方隨後發現陳是傷害罪通緝犯，未上銬就讓醫護將陳送回組合屋隔離病房，並配合醫院要求在組合屋外留下一人警戒，但陳於上午九時許清醒，見無人看守，從組合屋後門離開，搭乘捷運回萬華住處。

警方在五小時後查出他躲回家中，全副防護裝備前往抓人，先帶回派出所詢問再送回醫院戒護。最早趕抵現場處置的黃姓警員沒穿戴隔離衣，快篩結果為陰性，先居家隔離自主健康管理，等待核酸檢測結果。

台北捷運公司表示，接獲警方通知過濾監視器確認，陳搭車全程戴口罩，由淡水信義線大安站進站，到台北車站轉搭板南線至龍山寺站出站，未與捷運服務人員接觸，相關車站已清消，三列車即刻送回機廠加強清消作業。