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男友將兒3度拋農田 母冷眼旁觀

台灣新聞組／記者游振昇、陳秋雲2日電

一名五歲男童前天在大雨中被母親同居人三度拋到泥濘農田中，驚嚇喊著「好可怕」，男童母親一旁冷眼旁觀，目睹民眾報警查出三人身分，發現男童是台中市社會局長期關懷對象，且今年才核發保護令，明定母親和同居人不得再對男童施暴。社會局評估後緊急安置男童，警方則將男童母親和同居人依違反保護令移送地檢署。

台中市清水區前天下午大雨時，民眾目擊二名男女共乘一輛機車，車停路旁，女子坐後座，穿雨衣男子帶男童下車，雙手抱起男童拋到泥濘農田，連拋三次，男童沒有大哭，跌坐泥地中說「好可怕」，民眾以手機錄影蒐證報案。

警方獲報到場三人已離開，依報案人提供資料調閱監視器，查出是一名五歲男童疑遭母親同居人施虐，同居人稱因騎車回家途中男童在車上哭鬧，才停車在路旁嚇嚇他，沒有傷害行為；警方檢視男童沒有外傷，通報社會局處理。

社會局證實男童是家防中心開案服務關懷多年的對象，從民眾提供影片內容初步評估，男童母親和同居人行為已造成兒童身心影響，將依「兒童及少年福利與權益保障法」裁處；另兩人違反保護令，請警方移送地檢署。

據了解，男童母親工作收入不多，是低收入戶，同居人工作不穩；今年初，二人曾對男童施暴，社會局接獲通報為男童聲請保護令，保護令明定二人不得再對男童實施暴力。社會局認定拋飛男童行為已違反保護令，母親在旁未制止，明顯無法保護男童，昨天啟動保護機制，緊急安置男童。

網路有人猛批男童母親，未制止同居人對兒子施暴，怒罵「妳不配當媽」。

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